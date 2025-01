VIDEO Vladimir Putin a vizitat peste 10 țări în 2024, inclusiv una care era obligată să îl aresteze

Președintele rus Vladimir Putin a fost extrem de activ pe scena internațională în 2024, călătorind în diverse țări și întâlnindu-se cu demnitari străini în Rusia, chiar dacă pe numele său există un mandat internațional de arestare pentru crime de război, arată Business Insider.

Liderul rus a început anul 2024 petrecându-și cea mai mare parte a timpului în țară, în contextul alegerilor prezidențiale din martie, pe care le-a câștigat cu o majoritate covârșitoare.

Imediat după aceea, Putin a început să călătorească și să aibă întâlniri cu demnitari străini, în principal în Rusia, dar și în Asia.

În total, Putin a făcut, în 2024, 11 călătorii internaționale în acest an, potrivit agenției de stat TASS.

Deoarece Putin este căutat de Curtea Penală Internațională din martie 2023 pentru deportarea ilegală a cel puțin 100 de copii din Ucraina, o crimă de război sub dreptul internațional, călătoriile sale au fost totuși limitate. Însă unii lideri mondiali au mers în Rusia pentru a-l întâlni, printre aceștia numărându-se premierul ungar Viktor Orban și cel slovac Robert Fico. Cel din urmă l-a vizitat pe Putin la Moscova pe 22 decembrie.

În total, Putin a participat la peste 220 de evenimente cu 54 de lideri mondiali, conform calculelor făcute de TASS.

În iulie, Putin s-a întâlnit cu Prabowo Subianto, ales ulterior președinte al Indoneziei, care a vizitat Rusia în calitate de ministru al apărării. Prabowo a descris Rusia drept „un prieten adevărat” în timpul vizitei sale.

În septembrie, Putin l-a întâlnit pe prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim în cadrul unui forum economic.

În octombrie, Putin a găzduit summitul BRICS în orașul rusesc Kazan, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri mondiali, inclusiv liderul chinez Xi Jinping, prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele sud-african Cyril Ramaphosa.

Iată însă care au fost vizitele sale externe.

Putin a reiterat „parteneriatul fără limite” cu China în luna mai

Primul șef de stat notabil pe care Putin l-a vizitat anul acesta a fost liderul chinez Xi Jinping. Liderul rus a călătorit la Beijing pentru a-l întâlni pe omologul său chinez, dar a vizitat apoi și orașul Harbin din nord-estul Chinei, aproape de granița cu Rusia.

Xi i-a oferit lui Putin o primire fastuoasă la Beijing, cu un spectacol de pompă și ceremonie care a inclus o fanfară, o gardă de onoare, 21 de salve de tun în Piața Tiananmen și copii care fluturau steaguri.

President Putin arrives in China for state visit.



China and Russia are incredibly compatible from economics to resources to geopolitical goals.



May 15, 2024

De asemenea, Putin a fost invitat la un banchet care a inclus delicatese precum rață Peking, castraveți de mare și biban de mare în cremă de creveți.

Pentru Xi, Rusia este un partener strategic împotriva dominației occidentale. Pentru Putin, legătura cu China înseamnă mai mult decât geopolitică.

China a fost un partener comercial apropiat al Rusiei chiar înainte de invazia Ucrainei, iar relațiile dintre cele două țări s-au consolidat și mai mult de la începutul războiului.

De când Uniunea Europeană a impus sancțiuni extinse împotriva Rusiei, Moscova a redirecționat comerțul țării – în special în domeniul petrolului – către est, în mod special spre China și India.

Comerțul dintre Rusia și China a atins un record de 240 de miliarde de dolari în 2023, o creștere de 26% față de anul precedent.

Putin și-a continuat itinerariul internațional vizitând fostele republici sovietice Belarus și Uzbekistan în aceeași lună.

Kim Jong Un i-a făcut cadou mai mulți cai albi

În iunie, Putin a mers la Phenian, unde a petrecut o zi apropiindu-se de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Ultima dată când liderul rus a vizitat această națiune izolată a fost în 2000.

Kim l-a copleșit pe Putin cu daruri, o ceremonie de bun venit care a implicat o mulțime uriașă de oameni, un banchet și un concert.

Printre darurile oferite de Kim lui Putin s-au numărat un portret al liderului rus, un bust, câțiva cai albi și o pereche de câini de vânătoare Pungsan pentru pasionatul de vânătoare.

Putin of Russia 🇷🇺 traveling out to Pyongyang North Korea 🇰🇵 to sign a mutual defense treaty with Kim

Liderul de la Kremlin a făcut o vizită importantă în Vietnam

În iunie, Putin a vizitat Vietnamul, o țară cheie al lanțului de aprovizionare pentru multe companii multinaționale care își diversifică operațiunile în afara Chinei.

🇷🇺🇻🇳 Vladimir Putin at the Grand Opera House in Hanoi.



Everything is coming to a point where the Americans will suffer an even more crushing defeat in Ukraine than in Vietnam. pic.twitter.com/30w4iRcrK5 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 20, 2024

Ambasada Statelor Unite în Vietnam a emis critici dure la adresa vizitei, afirmând că „nicio țară nu ar trebui să-i ofere lui Putin o platformă pentru a-și promova războiul de agresiune și pentru a-i permite să normalizeze atrocitățile sale”.

În timpul vizitei, Putin a primit un cadou – o sculptură intitulată „cal de război nechezând, galopând maiestuos sub baldachinul unei păduri de mesteceni”, conform unui site guvernamental vietnamez.

Fostul lider vietnamez Nguyen Phu Trong, care a murit luna următoare, i-a oferit acest cadou lui Putin, alături de un spectacol de lumini care a prezentat imagini ale unui Putin tânăr și ale liderului rus din prezent.

Nu este clar dacă Putin a luat sculptura cu el acasă.

În Mongolia trebuia să fie arestat

În a doua jumătate a anului, Putin a vizitat mai multe țări din Asia Centrală, inclusiv fostele republici sovietice Azerbaidjan și Turkmenistan.

De asemenea, el a fost în Kazahstan pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

🇰🇿🇷🇺 Vladimir Putin arrived for a meeting of the CSTO Collective Security Council at the Palace of Independence in Astana.

Printre călătoriile lui Putin din a doua jumătate a anului, vizita sa din septembrie în Mongolia a stârnit controverse.

Mongolia este o țară membră a Curții Penale Internaționale, așa că ar fi trebuit să pună în aplicare mandatul de arestare pe numele lui Putin Putin. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.

În schimb, Mongolia i-a oferit lui Putin o primire fastuoasă, iar liderul rus a plecat liber.

President Putin was greeted with a red carpet welcome in Mongolia, after Ukraine demanded he be arrested upon arrival.

Mongolia a explicat că Rusia este prea importantă pentru securitatea sa energetică pentru a periclita relațiile bilaterale.

„Mongolia importă 95% din produsele sale petroliere și peste 20% din energie electrică din vecinătatea noastră imediată, care a suferit anterior întreruperi din motive tehnice. Această aprovizionare este esențială pentru existența noastră și a poporului nostru,” a declarat un purtător de cuvânt mongol pentru Politico.