VIDEO Una dintre surprizele sezonului: De pe locul 289 mondial, în semifinalele unui turneu ATP

Paul Jubb trăiește cea mai frumoasă perioadă de până acum a carierei, jucătorul britanic în vârstă de 24 de ani reușind să surprindă specialiștii prin calificarea sa în semifinalele turneului ATP de la Mallorca. Performanța este cu atât mai mare cu cât britanicul a venit din calificări și se găsește în prezent pe locul 289 mondial.

Paul are parte pe iarba de la Mallorca de turneul carierei, ocupantul locului 289 mondial reușind să-l elimine în sferturi pe principalul favorit, americanul Ben Shelton.

Până la victorie, Jubb a fost nevoit să salveze și o minge de meci avută de adversar. Meciul a durat aproape trei ore, iar Paul Jubb a avut câștig de cauză în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 7-6 (10-8).

Wow.



Paul Jubb, who had zero ATP level wins before this week, beats top 15 Ben Shelton 6-3, 3-6, 7-6(8) to reach the semifinals in Mallorca.



Incredible 3rd set.



Saved 1 match point and needed 7. pic.twitter.com/Kg6jNmHpeT