223 de apartamente din Sectorul 3, fără gaze din cauza unui incident la instalația comună

Valvă pe conductă de gaz acționată de senzor. Inquam Photos / Octav Ganea

223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectați, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare, ca urmare a unui incident produs la instalația care deservește imobilul.

Distrigaz Sud Rețele a transmis într-un comunicat de presă că a întrerupt temporar furnizarea gazelor naturale pentru imobilul situat pe strada Liviu Rebreanu nr. 46–58, bloc E, scările D și E, din Sectorul 3, pentru asigurarea condițiilor de securitate.

Măsura a fost luată sâmbătă, 27 decembrie, începând cu ora 17:30.

Potrivit companiei, întreruperea este neprevăzută și afectează 223 de clienți casnici alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare1, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, precizează sursa citată.

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, reglementările A.N.R.E. prevăd că este necesară contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei tehnice a instalației, precum și transmiterea documentelor justificative către Distrigaz Sud Rețele.

Reprezentanții companiei mai arată că, după reluarea alimentării, în cazul în care se simte miros de gaze, clienții sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperile și să evite folosirea aparatelor electrice sau a altor surse de scântei.