5 motive care-i fac pe copii să-și roadă unghiile. Cum pot fi dezvățați de acest obicei

Probabil ai surprins scena asta de zeci de ori: copilul își roade unghiile în timp ce așteaptă la semafor, când stă la birou pentru teme, când se uită la TV. Nu se oprește până nu dă sângele, îl doare și, deși ar vrea să se oprească, nu știe cum. Nici pentru părinți nu e ușor, pentru că nu există rețete general valabile. Ceea ce se știe însă sigur este că gestul acesta vine mai mult din stres decât din plictiseală, așa că a-i spune pe un ton ridicat să se oprească nu e o soluție.

Într-un articol dedicat acestui subiect, jurnaliștii de la mother.ly susțin că nu există soluții „rapide”, dar că, înțelegând în ce context apare gestul de a roade unghiile și ce stă în spatele lui, părinții își pot sprijini copiii să scape de obiceiul acesta.

Ce trebuie să știi din capul locului

Majoritatea copiilor experimentează rosul unghiilor la un moment dat. Este un comportament frecvent în copilărie și apare adesea alături de alte obiceiuri orientate spre corp, cum ar fi răsucirea părului, rosul mânecilor sau mestecatul obiectelor. Mulți copii renunță singuri la acest gest pe măsură ce cresc.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO