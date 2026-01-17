Actorul și teologul Răzvan Ionescu a murit

Actorul, scriitorul și teologul Răzvan Ionescu, cunoscut pentru rolurile sale la Teatrul Bulandra și Teatrul Național București, s-a stins din viață, a anunțat vineri Teatrul Național București.

„Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti deplânge plecarea în Lumină a actorului, scriitorului și profesorului universitar Răzvan Ionescu, care a înnobilat scena TNB cu roluri memorabile în spectacole precum Menajeria de sticlă, Rivalii, Anton Pann și Amanții însângerați”, au anunțat reprezentanții teatrului.

Răzvan Ionescu s-a născut pe 2 noiembrie 1955. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, secţia actorie, promoţia 1979, clasa prof Octavian Cotescu, precum şi Facultatea de Teologie, promoţia 1996.

„Înainte de a se retrage din luminile rampei pentru a se dedica teologiei, a mai urcat pe scenele Teatrului Tineretului din Piatra Neamț și Bulandra”, a transmis Teatrul Naţional Bucureşti.

Răzvan Ionescu a primit Marele premiu de interpretare cu recitalul de poezie și chitară clasică Rime de mătase la prima ediție a Galei tânărului actor, Costinești, 1983, Premiul de Interpretare pentru cel mai bun rol masculin la Festivalul de Teatru „Lucian Blaga” 1995, precum și Premiul Nottara pentru cel mai bun rol al stagiunii la Studioul Cassandra cu rolul Eddie Carbonne – „Vedere de pe pod” de Arthur Miller – rol de diplomă, 1979.