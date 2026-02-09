Alerte de la ANM: Cod galben de ger în mai multe județe / Ninsori și vânt puternic până la mijlocul săptămânii

Meteorologii au emis luni dimineață o alertă cod galben de ger pentru zona Moldovei și estul Transilvaniei, valabilă până mâine dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece până pe 11 februarie și revine zăpada.

Codul galben de ger vizează județe din Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade.

Județele aflate sub cod galben de ger între 09 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 10:00

În același timp, de la ora 15.00 până mâine, la ora 20.00, este în vigoare un cod galben de viscol în sudul Banatului, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăși 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Codul galben valabil între 9 februarie, ora 15:00 – 10 februarie, ora 20:00

Frig și zăpadă până miercuri

În același timp, ANM a emis o informare meteo în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00 de precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, răcire.

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp și izolat de 15…20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.