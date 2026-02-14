Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt în mai multe județe / Nou val de frig în următoarele zile

Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ninsori și vânt puternic valabile în mai multe județe, începând de mâine, 15 februarie, până luni. În același timp, ANM anunță că vremea se va răci semnificativ de duminică, iar pe alocuri se va forma ghețuș.

Prima alerta cod galben de vânt este în vigoare între 15 februarie, ora 08:00 – 15 februarie, ora 14:00. În intervalul menționat, în Dobrogea și în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h.

Cod galben de ninsori

De mâine, de la ora 14.00, intră în vigoare o altă alertă cod galben de vânt valabilă până pe 16 februarie, ora 08:00. În intervalul menționat, în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h.

De asemenea, este cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă, între 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00.

Vizate sunt județele Botoșani, Iași, zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna. Aici, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h.

Cum va fi vremea zilele următoare

De asemenea, ANM a emis o informare meteo pentru intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00, de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol, răcire

Astfel, în intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp.

Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h.