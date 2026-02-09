ANAF a găsit o „gaură” de aproape 2,5 milioane de euro la o firmă care exploata agregate minerale

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în aceste zile o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei.

Agregatele minerale sunt materiale formate din particule de rocă sau minerale (nisip, pietriș, balast, piatră spartă etc.), obținute natural sau prin concasare (spargere) mecanică. În construcții, agregatele minerale se folosesc ca „schelet” al betoanelor, mortarelor și asfaltului, peste care se adaugă liantul (ciment, bitum) pentru a obține un material rezistent.

Controlul ANAF a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în ultimii 3 ani, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmei, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Astfel, cercetările au arătat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, din care 6,15 milioane lei TVA de plată și 5,18 mil. lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a vândut două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că firma respectivă a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.