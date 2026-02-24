Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă anual milioane de tone de nisip, chiar dacă se află în inima unor vaste deșerturi

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, înconjurate de unele dintre cele mai mari deșerturi de pe Pământ, sunt printre cei mai mari importatori de nisip din lume. În 2023, doar Emiratele au adus peste 6 milioane de tone de nisip din străinătate. Cum se explică acest paradox?

Conform datelor vamale confirmate de experți, Arabia Saudită se află imediat în urma EAU în ceea ce privește importul de nisip, în principal pentru a alimenta planul său de dezvoltare Vision 2030, relatează ziarul spaniol Diario AS.

Poate părea ciudat că două țări înconjurate de dune întinse de nisip cheltuie milioane de dolari pentru a importa nisip, dar motivul este unul tehnic: nisipul din deșert nu este potrivit pentru beton.

De ce nu e potrivit nisipul din deșert pentru construcții

Nisipul din deșert a fost modelat de-a lungul secolelor de vânt. Mișcarea constantă netezește granulele, lăsându-le fine, rotunjite și perfecte pentru plimbări cu cămila, dar nu și pentru construirea unui oraș.

Nisipul deșertului nu se leagă bine, ceea ce îl face nepotrivit pentru utilajele grele și betonul armat necesare pentru infrastructură. Nisipul din deșert este inutil și pentru sticlă și siliciu pur, ceea ce determină Emiratele Arabe Unite să cheltuiască peste 87 de milioane de dolari anual pentru importul de cuarț de înaltă calitate.

Soluția este simplă: importul de nisip din râuri sau cariere. Acest nisip are granule neregulate care se lipesc între ele, creând un beton rezistent.

În Dubai, sute de mii de tone de nisip importat au fost utilizate în proiecte emblematice, precum Palm Islands și The World Islands. Numai pentru Burj Khalifa au fost necesare peste 50.000 de tone transportate din Australia.

Nisipul, cel mai exploatat după apă

Conform ONU, nisipul este a doua resursă naturală cea mai exploatată la nivel mondial, după apă. Aproximativ 50 de miliarde de tone sunt transportate în fiecare an, inclusiv cantități controlate de rețele criminale care trafichează nisip din India și Maroc.

În trecut, cererea de nisip era mult mai mică, însă construirea megapolisurilor din Golf, precum Dubai, Abu Dhabi și Riyadh, a crescut dramatic consumul.

Mari exportatori de nisip sunt Arabia Saudită, Egiptul și Belgia, care furnizează nisip provenit din râuri și cariere, evitând sursele de coastă. Deși acest nisip este esențial pentru proiecte precum Vision 2030 al Arabiei Saudite, extracția sa poate eroda plajele și amenința ecosistemele.

Arabia Saudită explorează acum alternative pentru a reduce cererea globală de nisip. Printre soluții se numără materialele reciclate și nisipul artificial, care ar putea reduce costurile și impactul asupra mediului, sprijinind totodată proiecte precum inițiativa Green Vision 2030.