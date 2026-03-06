Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit

Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate până acum au folosit doar „o fracțiune” din capacitățile militare ale Iranului, conform unui comunicat preluat de televiziunea locală Press TV, scriu EFE și Agerpres.

El a adăugat că Iranul este mai bine pregătit decât în timpul conflictului de 12 zile de anul trecut cu Statele Unite și Israelul, descriind confruntarea actuală ca fiind un „război sacru și legitim”, potrivit Reuters.

„Iranul este pregătit pentru un război lung pentru a pedepsi agresorul”, a declarat Naeini, care a asigurat că Teheranul va desfășura în următoarele faze ale conflictului o nouă generație de armament strategic, care nu a fost încă folosit pe scară largă pe câmpul de luptă, fără a oferi însă mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare a adăugat că „noi inițiative și arme sunt pe drum” și a avertizat că adversarii Iranului se pot aștepta la „lovituri dureroase în fiecare val operațional viitor”.

Aceste declarații coincid cu noi atacuri cu rachete împotriva Israelului, inclusiv lansarea de rachete balistice Khayber asupra Tel Avivului, potrivit relatărilor din mass-media iraniene.

În paralel, sistemele de apărare aeriană ale Arabiei Saudite, Qatarului și Kuweitului au interceptat vineri mai multe rachete și drone care le-au traversat spațiul aerian.

Lovituri ale armatei israeliene în Beirut

De asemenea, în timpul nopții Israelul a efectuat lovituri aeriene puternice asupra suburbiilor sudice ale Beirutului controlate de Hezbollah, după ce a ordonat locuitorilor să părăsească zona, în timp ce grupul susținut de Iran a avertizat israelienii să părăsească orașele și satele de la frontieră, potrivit Reuters.

Armata israeliană a declarat că a efectuat 26 de valuri de lovituri în timpul nopții în suburbiile sudice ale capitalei libaneze, spunând că țintele au inclus centrele de comandă ale Hezbollah și depozitele de arme.

„Agresiunea armatei voastre împotriva suveranității libaneze și a cetățenilor nevinovați, distrugerea infrastructurii civile și campania de expulzare pe care o desfășoară nu vor rămâne fără răspuns”, a amenințat și Hezbollah.

Libanul a fost atras în războiul din Orientul Mijlociu luni, când Hezbollah a deschis focul, declanșând o nouă ofensivă israeliană, cu lovituri aeriene concentrate asupra suburbiilor sudice ale Beirutului și asupra sudului și estului Libanului.

Ministerul sănătății libanez a raportat că 123 de persoane au fost ucise și alte 683 rănite în urma atacurilor israeliene din această săptămână. Cifrele sale nu fac distincție între civili și combatanți. Nu au fost raportate victime în Israel ca urmare a atacurilor Hezbollah.

Hezbollah, un grup musulman șiit înființat de Gărzile Revoluționare Iraniene în 1982, a fost grav slăbit de Israel în timpul războiului din 2024.