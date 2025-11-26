Armata cumpără sisteme de rachete antiaeriene portabile Mistral. Contract semnat cu Franța

Armata Română se dotează cu lansatoare portabile și rachete antiaeriene Mistral după ce a semnat un contract de peste 625 de milioane de euro cu Guvernul francez, printr-un program european de achiziții militre în comun cu alte state. Astfel de sisteme sunt proiectate pentru protecția punctuală a unei zone sau a trupelor în teren și pot doborî orice fel de aeronavă, de la avioane de vânătoare la elicoptere sau drone de diferite dimensiuni.

„Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL”, transmite MApN.

231 de sisteme, aproape 1.000 de rachete

Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic.

„Achiziția se realizează în cadrul inițiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia și Ungaria”, transmite Armata.

Programul de achiziție de sisteme antiaeriene Mistral „este inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”, transmite insituția care amintește că o astfel de achiziție a fost aprobată de Parlamentul României încă din iunie 2022.

„Beneficiarii programului vor fi cele trei categorii de forțe ale Armatei României, precum și Forțele pentru Operații Speciale”, transmite MApN.

French Forces in Guyana

Rachetele Mistral

Sistemul de rachete Mistral 3 este un sistem mobil, cu o stație de lansare pentru soldat, rachetă Mistral 3 cu ghidaj în infraroșu și cu o rază de acțiune de peste 7 kilometri și o altitudine de 6 km.

Sistemele Mistral sunt proiectate pentru protecția punctuală a unei zone sau a trupelor în teren și pot doborî orice fel de aeronavă, de la avioane de vânătoare la elicoptere sau drone de diferite dimensiuni. De asemenea, rachetele Mistral pot fi folosite, la nevoie, și pentru a doborî rachete de croazieră, situații care au fost văzute și cu alte rachete de acest tip pe parcursul războiului din Ucraina.

Similare cu sistemele Mistral, forțele române mai au în dotare și lansatoare mobile sud-coreene Chiron, achiziționate în ultimii ani. Asemănătoare ca aspect și utilizare, cele 54 de lansatoare Chiron cumpărate de România folosesc tot rachete cu ghidaj în infraroșu, cu o rază maximă de 7 km.