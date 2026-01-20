Armata României va introduce „foarte curând” un sistem american anti-dronă de ultimă generație, anunță șeful Statului Major al Apărării

Un militar al armatei poloneze transportă o dronă interceptoare AS3 Surveyor, parte a sistemului american de contracarare a dronelor cunoscut sub numele de MEROPS, în timpul unui exercițiu cu muniție reală. Foto: Artur Widak / NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spațiului aerian național, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem, potrivit Agerpres.

„Am primit un sistem de combatere a dronelor. Denumirea acestuia este MEROPS. Am pregătit echipele care să deservească acest sistem și foarte curând o să îl introducem în operația pentru apărarea spațiului aerian, operație care este în plină desfășurare în teritoriul României”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.

Acesta a susținut marți o conferință de presă, alături de generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), la la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. După întâlnirea cu jurnaliștii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu.

Cum funcționează sistemul american Merops

Încă din noiembrie 2025, soldații polonezi au făcut antrenamente de testare a noului sistem de contracarare a amenințării ruse cu drone, conceput de SUA, în cadrul testului fiind lansată o dronă, potrivit France Presse.

Drona, ghidată de un pilot dintr-un centru de control instalat în apropiere în căutarea țintei, este o replică a dronelor de atac pe care Moscova le folosește în mod regulat pentru a lovi Ucraina.

Este vorba de sistemul Merops, pe care NATO încearcă să-l implementeze în mod accelerat pentru a-și consolida flancul estic, după ce Alianța a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî drone rusești deasupra Poloniei în septembrie 2025.

La recomandarea NATO, Polonia și România au achiziționat rapid sisteme Merops pentru a-și acoperi deficiențele pe termen scurt.

Tehnologia – produsă de o companie susținută de fostul CEO al Google, Eric Schmidt – și-a dovedit deja eficiența prin doborârea de drone rusești în Ucraina.

„Sistemul este unul dintre cele mai eficiente mijloace de distrugere a dronelor Shahed lansate de Rusia”, a declarat în noiembrie 2025, generalul american Curtis King în apropiere de Nowa Deba, în sud-estul Poloniei. „Estimăm că el este responsabil pentru 40% dintre dronele doborâte în Ucraina”, potrivit lui.

MEROPS – care poate utiliza inteligența artificială pentru a ținti dronele inamice – este doar unul dintre numeroasele sisteme similare pe care țările NATO le testează în încercarea de a accelera punerea în funcțiune a unor noi capacități.