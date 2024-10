Arnold Schwarzenegger, anunț-surpriză despre candidatul pe care îl va susține la alegerile prezidențiale din SUA

Fostul guvernator al statului american California, Arnold Schwarzenegger, a anunțat miercuri că o va vota pe vicepreședinta democrată Kamala Harris la alegerile prezidențiale din SUA, relatează ABC News.

Cunoscutul actor din filmul „The Terminator”, un republican de cursă lungă, a afirmat într-o postare pe rețeaua de socializare X că nu îi place niciun partid în prezent, având în vedere diviziunile și lipsa de progres din partea liderilor din Washington, D.C.

Cu toate acestea, Schwarzenegger a precizat că a fost „furios” din cauza refuzului lui Trump de a accepta rezultatul alegerilor din 2020, retorica anti-imigranți, politicile economice și acțiunile din 6 ianuarie.

„Trebuie să închidem ușa acestui capitol al istoriei americane și știu că fostul președinte Trump nu va face asta. El va diviza, va insulta, va găsi noi modalități de a fi mai antiamerican decât a fost deja, iar noi, oamenii, nu ne vom alege decât cu mai multă furie”, a mai afirmat Schwarzenegger.

„Acesta este un motiv suficient pentru mine să vă împărtășesc tutror cum voi vota. Vreau să mergem înainte ca țară și, chiar dacă am o mulțime de dezacorduri cu platforma lor, cred că singura modalitate de a face acest lucru este cu Harris și Walz”, a adăugat el.

