Astra Film Festival 2024 începe în weekend, la Sibu. În deschidere, un documentar în premieră despre care deja se vorbește mult: „Tata”, de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc

Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film Festival, intrat în al patrulea deceniu, începe duminică, la Sibiu, cu un film proiectat în premieră, unul despre care se vorbește deja la superlativ. Este vorba despre documentarul „Tata”, de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc. Eveniment cultural important al toamnei, AFF2024 (20-27 octombrie) înseamnă opt zile cu zeci de filme prezentate în premieră, de întâlniri cu regizorii și sesiuni Q&A, masterclassuri, dezbateri, expoziții și cine-concerte. Iar începând cu sâmbătă, 26 octombrie, o selecție importantă a filmelor din festival va putea fi vizionată online pe întregul teritoriu al României.

Gala de deschidere Astra Film Festival 2024 va avea loc la sala Thalia a Filarmonicii Sibiu, duminică, 20 octombrie, începând cu ora 18:00, în prezența Ministrului Culturii, Raluca Turcan. Evenimentul va fi prezentat de jurnalista Amalia Enache și va include și două discuții ale acesteia: una cu criticul de film Victor Morozov – despre rolul filmului documentar în educația și evoluția indivizilor și a comunităților, și alta cu rectorul Universității din București, Marian Preda – despre fenomenul migrației, una din temele centrale ale filmului documentar care va fi proiectat în deschidere. Un alt moment deosebit va fi recitalul la pian al Dorei Gaitanovici. Un moment artistic va fi susținut și de grupul japonezIX Percussion.

Filme valoroase în selecția oficială. Alături de cele 18 filme documentare despre România sau semnate de regizori români, majoritatea prezentate în premieră la AFF2024, în selecția oficială vor fi aproximativ 100 de producții noi realizate pe toate continentele. Marile premii ale festivalului vor fi acordate de jurii alcătuite din profesioniști de prestigiu ai filmului documentar pentru cele mai bune producții din cele patru competiții: Centrală și de Est-Europeană, România, Voci emergente ale filmului documentar și Competiția studențească. Programul complet al proiecțiilor, aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2024/program-orar?day=20&view=list.

Șase dezbari în programul DocTalk. Organizatorii propun o serie de dezbateri pe teme abordate de unele dintre cele mai interesante filme din festival. Discuțiile, moderate de jurnaliști redutabili, cu invitați pe măsură, vor avea loc la Sala Thalia în fiecare seară, imediat după filmul de la ora 18:00, începând de luni, 20 octombrie, până vineri, 26 octombrie. Programul DocTalk de sâmbătă, 26 octombrie, va începe la ora 14:00. Programul DocTalks poate fi consultat aici: https://www.astrafilm.ro/ro/2024/sectiune/programe-speciale-2024.

Cinema New Media Dome, amplasat în Piața Mare din Sibiu, este și în acest an punctul zero al cinematografiei viitorului, unde spectatorii au ocazia să se afle, la modul propriu, în mijlocul acțiunii. Astra Film Festival este și în acest an singurul festival din România care oferă publicului proiecții de filme imersive full-dome, desprinse parcă din viitor. Muzica trupelor Queen și Pink Floyd va fi în centrul unora dintre cele mai așteptate proiecții din acest program. Detalii, aici: https://www.astrafilm.ro/astra-film-new-media-dome.

Oportunități pentru cineaști aflați la început de drum. Tinerii cineaști europeni se bucură și în acest an de oportunități unice la AFF2024. Opt proiecte ale unor regizori și producători europeni, care au proiecte cinematografice în dezvoltare, vor beneficia de sesiuni de mentorat din partea unor profesioniști recunoscuți ai industriei cinemaului. Și studenții vor avea parte de un program special, DocStudent Hub, în cadrul căruia vor participa la workshopuri, masterclassuri și activități practice din domeniul artei, producției și distribuției de film documentar. Vor participa studenți și profesori de la universități de prestigiu din Praga, Zagreb, Vilnius, Bratislava, Zlin, Cluj-Napoca și București. Programul este realizat în parteneriat cu UNATC I.L. Caragiale.

Despre Astra Film Festival

Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film din Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficțiune din Europa, inclus de European Film Academy pe lista festivalurilor care au dreptul de a face nominalizări directe pentru European Film Awards. AFF se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film.

