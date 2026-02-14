Astronomii, uimiți de un sistem solar care pune la îndoială teoriile actuale: „E format pe dos”

Astronomii au observat un sistem solar care pune la încercare teoriile actuale privind formarea planetelor, cu o planetă stâncoasă care s-a format dincolo de orbitele vecinilor săi gazoși, probabil după ce o mare parte din materialul necesar formării planetelor fusese deja consumat, transmite Reuters.

Sistemul, observat cu ajutorul telescopului spațial Cheops al Agenției Spațiale Europene, este format din patru planete – două stâncoase și două gazoase – care orbitează în jurul unei stele relativ mici și slabe, numită pitică roșie, situată la aproximativ 117 ani-lumină de Pământ, în direcția constelației Lynx.

Steaua, numită LHS 1903, are o masă de aproximativ 50% și o luminozitate de 5% din cea a Soarelui nostru.

O ciudată a patra planetă

Ordinea planetelor este cea care a atras atenția oamenilor de știință. Planeta cea mai interioară este stâncoasă, următoarele două sunt gazoase, iar a patra, care conform teoriei actuale de formare a planetelor ar trebui să fie gazoasă, este în schimb stâncoasă.

„Paradigma formării planetelor afirmă că planetele apropiate de steaua gazdă ar trebui să fie mici și stâncoase, cu puține sau deloc gaze sau gheață”, a spus astronomul Thomas Wilson de la Universitatea Warwick din Anglia, autorul principal al studiului publicat în revista Science.

„Acest lucru se datorează faptului că acest mediu este prea fierbinte pentru a menține cantități substanțiale de gaz sau gheață, iar orice atmosferă care se formează este probabil eliminată prin iradiere de la steaua gazdă.

În schimb, se consideră că planetele aflate la distanțe mai mari se creează în regiuni mai reci, cu mult gaz și gheață, care ar crea lumi bogate în gaz, cu atmosfere mari.

„Un sistem format pe dos”

Acest sistem contestă această teorie, oferindu-ne o planetă stâncoasă în afara planetelor bogate în gaz”, a spus Wilson, care l-a numit „un sistem format pe dos”.

În sistemul nostru solar, cele patru planete interioare sunt stâncoase, iar cele patru planete exterioare sunt gazoase. Planetele pitice stâncoase, precum Pluto, care orbitează dincolo de planetele gazoase, sunt mult mai mici decât oricare dintre planetele sistemului solar.

Astronomii au detectat aproximativ 6.100 de planete dincolo de sistemul nostru solar, numite exoplanete, începând cu anii 1990.

Toate cele patru planete din sistemul nou observat orbitează mai aproape de stea decât orbitează Mercur, cea mai interioară planetă din sistemul nostru solar, în jurul Soarelui.

De fapt, planeta cea mai exterioară orbitează la doar aproximativ 40% din distanța orbitală dintre Mercur și Soare. Acest lucru este tipic pentru planetele care orbitează în jurul stelelor pitice roșii, care sunt mult mai puțin puternice decât Soarele.

Care sunt ipotezele

Cele două planete stâncoase sunt clasificate ca super-Pământuri, adică telurice ca Pământul, dar de două până la zece ori mai masive. Cele două planete gazoase sunt clasificate ca mini-Neptun-unuri, adică gazoase și mai mici decât cea mai mică planetă gazoasă din sistemul nostru solar, Neptun, dar mai mari decât Pământul.

Cercetătorii bănuiesc că, în loc să se formeze toate odată într-un disc mare de gaz și praf care se învârte în jurul stelei gazdă, planetele acestui sistem s-au format secvențial, gazul care altfel ar fi alcătuit atmosfera celei de-a patra planete fiind consumat de planetele surori înainte de a se uni.

Wilson a spus că cea de-a patra planetă a fost cel mai probabil un caz de „dezvoltare întârziată”.

„S-a format mai târziu decât celelalte planete, într-un mediu sărac în gaz. De fapt, nu era atât de mult material pentru a se dezvolta această planetă”, a spus Wilson.

O altă posibilitate este că s-a născut cu o atmosferă gazoasă mare, care ulterior s-a pierdut într-o catastrofă, lăsând în urmă doar nucleul planetar stâncos.

„A apărut (a patra planetă) întâmplător, tocmai când gazul s-a epuizat? Sau a suferit o coliziune cu un alt corp care i-a distrus atmosfera? Cea din urmă ipoteză pare fantezistă până când îți amintești că sistemul Pământ-Lună pare să fie produsul unei astfel de coliziuni”, a spus astronomul și coautorul studiului Andrew Cameron de la Universitatea St Andrews din Scoția.

Această a patra planetă este interesantă și datorită potențialului său de a fi locuibilă. Masa sa este de 5,8 ori mai mare decât cea a Pământului, iar temperatura sa este de aproximativ 140 de grade Fahrenheit (60 de grade Celsius).

„O temperatură de 60 de grade Celsius este foarte similară cu cea mai ridicată temperatură înregistrată pe Pământ, 57 de grade Celsius (135 grade Fahrenheit), așa că este cu siguranță posibil ca această planetă să fie locuibilă. Observațiile viitoare ale telescopului spațial James Webb ar putea dezvălui condițiile de pe această planetă și ne-ar putea ajuta să înțelegem cât de locuibilă ar putea fi”, a mai spus Wilson.

Foto: Siliconstudios | Dreamstime.com