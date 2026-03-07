Petrolul Ploiești termină sezonul regular cu o victorie pe terenul lui FC Botoșani

Petrolul Ploiești s-a impus pe terenul echipei FC Botoșani, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 30-a din SuperLiga, ultima a sezonului regular.

Unicul gol al partidei a fost marcat în secunda 70, când Dulca a centrat în fața porții, Anestis nu a reușit să intervină, iar Rafinha a înscris.

Și Chică-Roșă a trimis mingea în poarta gazdelor, în minutul 28, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Grație acestui succes, Petrolul (locul 12) se află din nou la egalitate cu Csikszereda (locul 13), cu câte 32 de puncte (ambele vor intra în play-out cu 16).

De cealaltă parte, FC Botoșani rămâne cu 42 de puncte și ocupă locul 9 (va avea 21 la intrarea în play-out)..

Au evoluat echipele: