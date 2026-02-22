„Atac terorist” în Ucraina. O polițistă ucisă și zeci de răniți după o serie de explozii

O persoană a fost ucisă și alte 24 au fost rănite după ce mai multe dispozitive explozive au detonat la miezul nopții în Liov, în vestul Ucrainei, a declarat duminică poliția națională, informează Reuters.

„S-a stabilit preliminar că au fost detonate dispozitive explozive artizanale”, a declarat poliția pe canalul de Telegram.

Poliția a declarat că prima explozie a avut loc după ce o echipă de patrulare a sosit la locul unde se suspecta că se dădea o spargere, la un magazin.

A doua explozie a urmat după sosirea unui al doilea echipaj, au anunțat procurorii din Liov, potrivit CNN.

O polițistă în vârstă de 23 de ani a fost ucisă, iar o mașină de patrulă și un autovehicul civil au fost avariate, a declarat procuratura.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovii, a calificat incidentul drept act terorist. Autoritățile nu au dezvăluit încă cine este suspectat de comiterea atacului.

Procuratura regională din Liov a declarat că a deschis o anchetă pentru „un act terorist care a provocat consecințe grave”, dar a adăugat că circumstanțele nu sunt clare.