Atacul unei haite de câini, principala ipoteză în cazul morții unei femei din Vaslui

O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită decedată, sâmbătă, în localitatea Plopi, comuna vasluiană Buneşti-Avereşti, existând suspiciunea că aceasta ar fi fost sfâşiată de câini, informează Agerpres.

„În această seară a fost trimisă o ambulanţă B2 în localitatea Plopi pentru o femeie în vârstă de 85 de ani care a fost găsită inconştientă în loc public. Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputaţia antebraţului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, Daniel Ungureanu.

Lipsa unui antebraț și declarațiile unor localnici au determinat ca autoritățile să ia în calcul, ca cea mai probabilă ipoteză a morții, atacul unei haite de câini.

„La acest moment, cauza morţii nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulţi câini vagabonzi care sunt prezenţi în zona respectivă în mod constant”, a mai spus Ungureanu.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească în ce împrejurări s-a produs evenimentul.