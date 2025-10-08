Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Restricții de circulație din cauza codului roșu de ploi abundente

Fotografie realizată pe 4 octombrie 2025, care arată mai multe vehicule avariate pe o stradă acoperită de noroi și apă, după ploi abundente în stațiunea Elenite, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Foto: AFP / AFP / Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere ca urmare a codurilor de atenționare meteorologică pentru precipitații abundente.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri, în conformitate cu datele transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar, pentru data de 8 octombrie au fost emise o avertizare cod roșu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra și o avertizarea cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Șumen și Dobrich.

„În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere”, precizează sursa citată, conform Agerpres.

MAE precizează că informații suplimentare privind starea vremii, situația drumurilor, reglementările vamale, vignetele electronice și punctele de trecere a frontierei pot fi accesate pe paginile oficiale ale autorităților bulgare și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, după cum urmează:

– informații cu privire la starea vremii – www.weather.bg;

– informații cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA – www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției ‘Infrastructura Rutieră’ – www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

– informații cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia – www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și la pagina de Internet a Agenției ‘Vămi’ din R. Bulgaria – www.customs.bghttp://www.customs.bg/;

– informații cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg;

– informații cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și https://mae.ro.

Zona de litoral a Bulgariei a fost vizată și în urmă cu o zi de un cod roșu de ploi torențiale, din cauza furtunii Barbara, care aduce fenomene meteo extreme și în România, unde cinci județe și București au fost vizate tot de o avertizare cod roșu.