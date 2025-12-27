Avertisment de la Salvamont pentru turiștii aflați la munte. „Condițiile pot genera rapid situații critice”

Salvamontiştii din Braşov avertizează din nou asupra riscurilor la care se expun cei care urcă pe munte în această perioadă, în care viteza vântului ajunge, la altitudini mari, la peste 110 kilometri pe oră. Potrivit salvatorilor, vremea rea poate „genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile”, informează News.ro.

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag din nou atenţia asupra „riscurilor majore” existente în zona montană, în condiţiile în care la altitudini mari vântul bate cu putere. Salvatorii „recomandă cu fermitate” evitarea oricăror deplasări în munţi în această perioadă.

„Sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăşi 100–110 km/h la altitudini mari, ninsori viscolite, acumulări de zăpadă şi vizibilitate extrem de redusă. Aceste condiţii pot genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile. Mai mult, evoluţia fenomenelor meteorologice este dinamică, iar avertizările pot fi extinse sau intensificate, ceea ce amplifică şi mai mult pericolul pentru persoanele aflate pe trasee sau în afara zonelor amenajate”, este mesajul Salvamont Braşov.

Salvatorii montani atrag atenţia asupra faptului că intervenţiile de salvare pot fi „serios îngreunate sau chiar imposibile” în anumite intervale, punând în pericol atât persoanele aflate în dificultate, cât şi echipele de intervenţie.

„Facem un apel clar la responsabilitate şi la respectarea recomandărilor autorităţilor, îndemnând turiştii să amâne deplasările şi activităţile montane până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi să se informeze exclusiv din surse oficiale. Siguranţa trebuie să rămână prioritară în faţa oricărei intenţii de a porni la drum”, adaugă salvamontiştii.

Şi secretarul de stat din Ministerul Mediului Raul Pop spune că, în condiţiile în care România se află „într-un episod de iarnă autentică”, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane şi până la 130-140 km/h, ninsori viscolite şi zone cu vizibilitate redusă este foarte importat ca turiştii să dea dovadă de atenţie sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte şi să ţină legatura cu Salvamont.

„Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a subliniat Raul Pop.