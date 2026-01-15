Avertisment emis de Germania, după decizia celei mai mari companii aeriene din țară în privința Iranulului

Germania a emis o nouă directivă prin care avertizează companiile aeriene din țară să nu intre în spațiul aerian iranian, a anunțat miercuri platforma Flightradar24, la scurt timp după ce Lufthansa și-a reorganizat operațiunile de zbor în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, informează Reuters.

Lufthansa, cea mai mare companie aeriană germană, a anunțat miercuri că va ocoli spațiul aerian iranian și irakian până la noi ordine, iar de miercuri până lunea viitoare va opera doar zboruri de zi către Tel Aviv și Amman. Unele zboruri ar putea fi, de asemenea, anulate ca urmare a acestor măsuri, a adăugat operatorul aerian german, într-un comunicat.

Protestele antiguvernamentale, răspândite la nivel național în Iran, au început la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, ca urmare a dificultăților economice, și s-au intensificat în ultima lună, mai mulți protestatari fiind uciși, în timp ce autoritățile au decis să blocheze accesul la internet ca să reduce tulburările crescânde.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran. Protestele din Iran urmează unei perioade de tensiuni geopolitice în Orientul Mijlociu, care au amplificat tensiunile în întreaga regiune.

Situația a dus la o volatilitate crescută pe piețe. Investitorii s-au orientat către active sigure, precum aurul și dolarul.

Grupul aerian german a precizat că pasagerii afectați vor fi reprogramați automat și contactați în mod proactiv și a adăugat că echipajele care zboară în Israel și Amman se vor întoarce direct, fără ca să mai rămână peste noapte în acele orașe.

Separat, compania aeriană italiană ITA Airways, în care Lufthansa Group este acum acționar majoritar, a anunțat că va suspenda, de asemenea, zborurile de noapte către Tel Aviv până marțea viitoare.

Operatori aerieni precum flydubai și Turkish Airlines au anulat mai multe zboruri către Iran în ultima săptămână.