VIDEO Parcarea lui Moș Crăciun. Explicațiile unui deputat când a fost surprins la Parlament cu un BMW X5 care nu îi apare în declarația de avere

Deputatul Bogdan Alin-Stoica a fost filmat de HotNews la Parlament zilele trecute, când a venit cu un BMW X5 M, mașină care nu apare în declarația de avere. Potrivit documentului postat pe site-ul Camerei Deputaților, alesul nu are mașină.

Alin-Bogdan Stoica a obținut mandatul de parlamentar la alegerile din decembrie 2024 cu 9.177 de voturi. Reprezintă în Parlament comunitatea albanezilor din România și face parte din grupul minorităților naționale. Stoica are 38 de ani și este la al treilea mandat în Parlament.

Inițial, deputatul Stoica a spus: „Am venit să iau ceva de la mașină, nu e a mea”

Pe 17 decembrie, în parcarea specială pentru deputați, Alin-Bogdan Stoica l-am filmat cu un BMW X5 M, mașină de generație mai veche, a cărei valoare de piață poate varia între 40.000 și 70.000 de euro, în funcție de an și motorizare.

Întrebat dacă BMW-ul îi aparține, deoarece în declarația de avere nu apare, deputatul a răspuns că a venit să ia ceva de la mașină și că nu îi aparține.

„Aparține soacrei”

„Îmi pare rău. Aparține soacrei, unei firme a soacrei mele, nu este a mea mașina. A venit cu ea la București să-i facă, nu știu ce să-i facă, eu am venit doar să iau un rucsac de la mașină până se întoarce de unde este”, a fost explicația oferită de Alin-Bogdan Stoica pentru HotNews.

Din explicația parlamentarului Stoica rezultă că soacra a parcat mașina. Regula spune că în incinta Parlamentului, persoanele nu au acces să parcheze dacă nu au legitimație specială sau nu li se permite accesul după barierele instalate la poartă.

„Eu vin cu o Dacie la Parlament”

Întrebat dacă soacra a venit cu mașina la Parlament sau el, deputatul a admis că a condus autoturismul.

„Am venit eu și apoi trec să o iau de unde este să își facă cumpărăturile de Crăciun. Aparține firmei soacrei mele. Eu vin cu o Dacie la Parlament. Astăzi, când trebuia să vin la Parlament nu puteam să o las, unde să o las? Am lăsat-o dimineața să își facă și ea cumpărăturile, ce are de făcut, mă duc cu ea și ne ducem acasă”, a susținut deputatul.

El a explicat că a venit cu soacra din județul Dolj, chiar în ziua în care în Parlament era votul final pentru mai multe proiecte de legi.

„Eu dacă am permis și sunt bărbat cum să o las pe dumneaei să se descurce? Eu am condus-o până la București. Am venit de dimineață, că e aproape”, s-a justificat Bogdan Alin-Stoica.

Fenomenul mașinilor ascunse

Siteul de investigații Snoop a publicat o serie de articole despre mașinile de zeci sau de peste o sută de mii de euro pe care le conduc parlamentarii, deși acestea nu apar în declarațiile de avere.

De pildă, deputatul Răzvan Ciortea (PSD), a fost filmat la Palatul Parlamentului în timp ce se urca într-un BMW XM, mașină cu o valoare de piață de peste 150.000 de euro. Răzvan Ciortea a susținut că mașina a fost „visul său”, și-o permite pentru că are „salariu”.

„Eu nu dau lămuriri nimănui”, a spus parlamentarul Ciortea.

Un alt parlamentar a fost Mihai Weber, 61 de ani, este deputat PSD. Este președintele Comisiei de Apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Deputatul a fost filmat de Snoop în timp ce s-a urcat într-un Mercedes AMG GLE 53, versiunea hibridă, care are valoare pe site-urile de specialitate de peste 140.000 de euro. Mașina nu este trecută în declarația de avere depusă în iunie 2025. Mașina apare în patrimoniul unui magazin sătesc.

Firma soacrei declară „pierderi” în fiecare an. Deputatul împrumută firma

Revenind la cazul recent al deputatului Stoica, el este vicepreședinte al Ligii Albanezilor din România, potrivit declarației de interese pe care a depus-o la Parlament. Liga albanezilor primește de la stat aproape 6 milioane de lei, conform cifrei oficiale din 2025.

„Estimăm că avem peste 10.000 de persoane în comunitatea albaneză. Ultimul recensământ a dat o cifră total nereală”, a spus deputatul Bogdan Alin-Stoica într-un interviu acordat postului public de televiziune în 2021.

Soția deputatului este angajată la firma Silam SRL din Craiova, „firma soacrei”. Potrivit site-ului termene.ro firma este deținută de Spătărelu Camelia Luminița, care este și administratorul societății.

Firma deține două mașini luate în leasing: un Mercedes Benz C200 D și un Ford Transit. Pentru ambele autoturisme s-a încheiat perioada de leasing, potrivit termene.ro.

Din 2013 și până în prezent, societatea comercială a declarat an de an că are pierderi, cu excepția anului 2014 în care a avut un profit de 1.583 de lei.

Cifra de afaceri pentru 2024 a fost de 581.588 de lei. Pierderea pe anul trecut a fost de peste 142.000 de lei.

În ultima declarație de avere, deputatul a trecut că a împrumutat firma SILAM SRL cu peste 250.000 de lei. Împrumuturile sunt mai vechi și au aceeași valoare din declarația de avere din iunie 2022, sumele nefiind modificate.

După nuntă, deputatul a declarat în 2019 că a obținut daruri în valoare de 80.000 de euro.

Socrul deputatului Stoica este membru PSD și primar în comuna Malu Mare, județul Dolj. Și el apare că a împrumutat firma Silam SRL cu 45.000 de lei.