Ascensiunea spectaculoasă a inteligenței artificiale se confruntă cu un „șoc electric” în SUA

Turbine de generare a electricității în interiorul celebrului Baraj Hoover, care deservește una dintre cele mai mari hidrocentrale din Statele Unite, FOTO: Sean Pavone / Dreamstime.com

Cursa marilor companii americane de tehnologie pentru a dezvolta și domina sectorul global al inteligenței artificiale se poate lovi în curând de un obstacol serios, pe măsură ce rețelele electrice din Statele Unite se străduiesc să țină pasul cu giganții tech care cheltuiesc masiv, scrie agenția Reuters într-o analiză.

Giganții tehnologici ai Americii, inclusiv Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet și Meta, au anunțat în ultimele luni planuri de a cheltui pentru AI peste 600 de miliarde de dolari doar în 2026. Valul de investiții a stârnit deja îngrijorări în rândul unor investitori privind profitabilitatea acestei strategii.

Reuters notează că investitorii chiar au motive să fie îngrijorați, deoarece planurile ambițioase de extindere a AI în SUA sunt susceptibile să fie frânate de blocaje severe ale infrastructurii energetice, inclusiv prin lipsuri de turbine, extinderea lentă a rețelelor și birocrația legată de regulile de reglementare.

Centrele de date utilizate pentru instruirea și implementarea modelelor de AI necesită cantități uriașe de energie pentru procesare și răcire. Cele mai mari facilități din SUA consumă peste un gigawatt (GW) de sarcină continuă, un nivel suficient pentru a alimenta până la 850.000 de locuințe.

Extinderea rapidă planificată a acestor facilități energofage, adesea situate în zone izolate, va necesita frecvent construirea unor centrale electrice independente, alimentate cu gaze naturale, surse regenerabile sau tehnologii nucleare.

Președintele SUA le-a transmis giganților tech să își construiască propriile centrale electrice

Compania de consultanță energetică Cleanview a identificat deja 46 de centre de date care intenționează să își construiască propriile centrale electrice, în principal pe bază de gaz. Capacitatea lor combinată, de 56 GW, reprezintă aproximativ 30% din întreaga capacitate planificată a centrelor de date din SUA, a precizat firma.

Și, în curând, dezvoltarea unor sisteme energetice independente ar putea să nu mai fie o opțiune, ci o cerință.

În discursul său privind Starea Uniunii de marți seară, președintele Donald Trump, un susținător puternic al dezvoltării AI în SUA, a declarat că firmele de tehnologie „au obligația să își asigure propriile nevoi de energie”.

„Își pot construi propriile centrale electrice ca parte a fabricii lor, astfel încât prețurile să nu crească pentru nimeni”, a spus liderul de la Casa Albă.

Însă presiunea crește deja. În 2025, consumul anual de energie electrică al SUA a atins pentru al doilea an consecutiv un maxim istoric, ajungând la 4.195 terawați-oră. Prețurile la electricitate la nivel național au crescut de asemenea, în medie cu 7% în ultimele 12 luni până în ianuarie, potrivit datelor guvernamentale.

Analiștii estimează că cererea de electricitate va continua să crească, cu aproape 2% pe an în medie între 2025 și 2030, de peste două ori ritmul din ultimul deceniu, impulsionată în mare parte de extinderea centrelor de date, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Acest lucru va pune presiune suplimentară asupra rețelelor.

Iar această presiune s-ar putea face simțită în curând.

Donald Trump, discurs în Congresul SUA, FOTO: Daniel Torok, White House / Zuma Press / Profimedia

Consumul energetic uriaș al centrelor de date provoacă noi îngrijorări

PJM Interconnection, cel mai mare operator de rețele electrice din SUA, care gestionează aproximativ 180 GW de fluxuri de energie în 13 state americane, a avertizat la începutul acestei luni cu privire la posibile deficite de alimentare de până la 60 GW în următoarele decenii, din cauza creșterii accelerate a cererii din partea centrelor de date.

Compania a avertizat de asemenea că rețeaua SUA ar putea duce lipsă de capacitate și rezerve suficiente nu mai târziu de 2027, crescând riscul de pene de curent.

Operatorul de rețea a prezentat luna trecută planuri prin care marii consumatori de energie, în principal centrele de date, vor fi obligați fie să își dezvolte propriile surse de alimentare, fie să accepte conectarea în baza unui cadru care permite PJM să le reducă livrarea de energie.

Una dintre celelalte mari rețele electrice ale țării, Electric Reliability Council of Texas, riscă de asemenea să fie copleșită de creșterea explozivă a cererii din partea centrelor de date.

ERCOT a declarat în decembrie că proiecte cu consum mare, însumând 226 GW, în principal centre de date, solicitau conectarea la rețea. Consumul acestora este de aproximativ trei ori mai mare decât capacitatea totală actuală a centrelor de date din SUA. Multe dintre cereri vizează proiecte care depășesc 1 GW.

O problemă globală care nu afectează doar marii jucători din domeniul AI

Pe lângă toate acestea, centrele de date vor avea probabil dificultăți în a procura turbinele pe gaz necesare pentru alimentarea multora dintre ele.

Producătorii de turbine pe gaz, inclusiv GE Vernova, Siemens Energy și Mitsubishi Power, au avertizat că nu pot face față creșterii explozive a cererii globale, în special din sectorul producției de energie. Directorii Siemens Energy și GE Vernova au declarat că portofoliile lor de comenzi sunt pline pentru ani de zile, cu termenele de livrare pentru turbinele mari extinse până spre sfârșitul acestui deceniu.

Comentariile lor vin în contextul în care SUA nu sunt singura țară care se confruntă cu dificultăți din cauza consumului de energie electrică și a rețelelor învechite. La nivel global, investițiile în rețelele electrice au rămas în urmă față de noile capacități de producție instalate.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a arătat într-un raport recent că, la nivel global, proiecte de peste 2.500 GW – inclusiv regenerabile, de stocare în baterii și dezvoltări cu consum mare, precum centrele de date – rămân blocate pe listele de așteptare pentru conectarea la rețea. În jur de o cincime din proiectele de extindere a centrelor de date se confruntă cu întârzieri din această cauză, la nivel mondial.

AIE a precizat că, pentru a satisface cererea globală de electricitate până în 2030, ar fi necesar ca investițiile anuale în rețele să crească cu 50% față de nivelul actual de 400 de miliarde de dolari, alături de o extindere semnificativă a lanțurilor de aprovizionare legate de rețele.

Reuters notează că goana pentru a construi centre de date care să susțină cursa globală a „înarmării” în domeniul AI este pe cale să devină o caracteristică economică definitorie a acestui deceniu, dacă nu a acestui secol.

Cu toate acestea, satisfacerea cererii de energie necesare se va dovedi probabil dificilă, ceea ce înseamnă că viitorul AI ar putea fi frânat de limitările foarte reale ale lumii fizice de astăzi.

FOTO articol: Sean Pavone / Dreamstime.com.