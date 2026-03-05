Imaginea războiului: Un copil se joacă cu o rachetă iraniană rămasă neexplodată. Scenele care fac înconjurul lumii

Mai mulți localnici din orașul Qamishli, aflat în nord-estul Siriei, la granița cu Turcia, s-au adunat pe câmp să inspecteze un dispozitiv căzut din cer: o rachetă interceptată, lansată de Iran.
Racheta a căzut pe un câmp, într-o zonă cu populație majoritar kurdă, după ce Iranul a încercat să lovească Aeroportul Internațional Qamishli, miercuri 4 martie, scrie The Washington Post.
Martori au declarat că au văzut înainte mai multe rachete explodând pe cer. „Animalele au fost îngrozite şi panicate de zgomot. S-au ascuns”, a declarat un cioban, în vârstă de 18 ani, care îşi păştea oile la momentul respectiv, citat de Le Figaro.
Nu au fost raportate victime, iar proiectilul a devenit un punct de atracție pentru localnici, arată imaginile surprinse de un fotograf de la agenția Associated Press.
Iranul continuă riposta. Cât poate prăsta ritmul
Iranul poate continua să lanseze rachete în ritmul actual încă „câteva zile”, înainte ca capacitatea sa de a lovi ținte în Orientul Mijlociu să scadă, au declarat oficiali occidentali.
Atacurile SUA și Israelului asupra bazelor de lansare și depozitelor de rachete iraniene au provocat deja o scădere a ritmului de tragere al Iranului, au declarat oficialii.
„Dacă ritmul actual se menține, estimăm că Iranul mai are capacitate pentru câteva zile”, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului.
Oficialul a subliniat că Iranul ar putea decide să reducă ritmul atacurilor pentru a-și prelungi campania.
Utilizarea combinată a rachetelor cu traiectorie înaltă și a dronelor care zboară la joasă altitudine a pus la încercare sistemele de apărare aeriană din Orientul Mijlociu, au declarat oficialii, determinând guvernul britanic, alături de alți aliați, să consulte experți din războiul din Ucraina.