Imaginea războiului: Un copil se joacă cu o rachetă iraniană rămasă neexplodată. Scenele care fac înconjurul lumii

Un copil din orașul sirian Qamishli încearcă să se urce pe o rachetă iraniană rămasă neexplodată. Foto: Profimedia

Mai mulți localnici din orașul Qamishli, aflat în nord-estul Siriei, la granița cu Turcia, s-au adunat pe câmp să inspecteze un dispozitiv căzut din cer: o rachetă interceptată, lansată de Iran.

Racheta a căzut pe un câmp, într-o zonă cu populație majoritar kurdă, după ce Iranul a încercat să lovească Aeroportul Internațional Qamishli, miercuri 4 martie, scrie The Washington Post.

Martori au declarat că au văzut înainte mai multe rachete explodând pe cer. „Animalele au fost îngrozite şi panicate de zgomot. S-au ascuns”, a declarat un cioban, în vârstă de 18 ani, care îşi păştea oile la momentul respectiv, citat de Le Figaro.

Nu au fost raportate victime, iar proiectilul a devenit un punct de atracție pentru localnici, arată imaginile surprinse de un fotograf de la agenția Associated Press.

:

Iranul continuă riposta. Cât poate prăsta ritmul

Iranul poate continua să lanseze rachete în ritmul actual încă „câteva zile”, înainte ca capacitatea sa de a lovi ținte în Orientul Mijlociu să scadă, au declarat oficiali occidentali.

Atacurile SUA și Israelului asupra bazelor de lansare și depozitelor de rachete iraniene au provocat deja o scădere a ritmului de tragere al Iranului, au declarat oficialii.

„Dacă ritmul actual se menține, estimăm că Iranul mai are capacitate pentru câteva zile”, a declarat un oficial, sub condiția anonimatului.

Oficialul a subliniat că Iranul ar putea decide să reducă ritmul atacurilor pentru a-și prelungi campania.

Utilizarea combinată a rachetelor cu traiectorie înaltă și a dronelor care zboară la joasă altitudine a pus la încercare sistemele de apărare aeriană din Orientul Mijlociu, au declarat oficialii, determinând guvernul britanic, alături de alți aliați, să consulte experți din războiul din Ucraina.