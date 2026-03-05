Peter Szijjarto, replică pentru Zelenski după ce l-a „amenințat cu moartea” pe Viktor Orban

Volodimir Zelenski a formulat pur și simplu „o amenințare cu moartea” împotriva premierului ungar Viktor Orban, a afirmat joi șeful diplomației de la Budapesta, ministrul Peter Szijjarto, după ce președintele Ucrainei a susținut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, informează agenția de presă MTI.

Pachetul de sprijin financiar pentru Kiev a fost blocat prin veto de către Viktor Orban ca răspuns față de întârzierea repunerii în funcțiune a secțiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, care alimentează Ungaria cu petrol rusesc.

„Ungaria nu poate fi șantajată, indiferent de amenințări”, a spus Szijjarto la un forum în orașul ungar Sopron. Prin afirmația potrivit căreia „soldații săi îi vor face o vizită premierului ungar” dacă Ungaria nu acceptă ca Ucraina să primească banii europeni, Zelenski „a depășit orice limită”, a susținut ministrul ungar de Externe.

„Este o situație complet nouă în Europa ca președintele unei țări europene să amenințe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei țări membre a NATO și a UE”, a spus în continuare Peter Szijjarto, citat de Agerpres.

„Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a adăugat șeful diplomației ungare, referindu-se la Ucraina și la închiderea conductei petroliere Drujba.

Avertismentul lui Zelenski la adresa lui Orban

Zelenski l-a amenințat voalat, mai devreme în cursul zilei de joi, pe Viktor Orban cu o acțiune militară dacă Ungaria nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban, n.r.) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranșă din cele 90 de miliarde și că militarii noștri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi așa, atunci vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Pentru ca să-l cheme și să vorbească cu el, pe limba lor”, a spus Zelenski la Kiev la începutul unei ședințe de guvern, în prezența presei.

Rușii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărmanului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câștiga alegerile?”, a continuat Zelenski.

Tot joi, liderul de la Kiev susținuse anterior acestor declarații, că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina și aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria și Slovacia, ar putea redeveni operațional abia peste o lună și jumătate, deși a recunoscut că ar dori ca această conductă să nu mai fie funcțională deloc.

Conducta Drujba, în mijlocul disputei

Ungaria și Slovacia sunt în continuare nevoite să-și folosească rezervele strategice de petrol după ce, începând din 27 ianuarie și până în prezent, tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această țară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susține că reparațiile necesită timp.

Dar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico susțin amândoi că Ucraina menține blocată conducta într-o acțiune de șantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susține Kievul în războiul cu Rusia și mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca ripostă, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina și a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

Liderii europeni au convenit în decembrie acest împrumut, finanțat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai după ce Rusia i-ar plăti ipotetice „reparații de război” și va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre.

Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, au cerut și au obținut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului.

Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Fico are „o impresie clară”

Slovacia a suspendat la rândul ei livrările de electricitate către Ucraina, iar premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc.

Premierul slovac a descris Ucraina drept o țară coruptă care se comportă cu lipsă de respect față de state membre UE. „Iar de la noi se așteaptă să ridicăm mâinile și să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.

Premierul slovac a avut vinerea trecută o convorbire telefonică cu președintele ucrainean. Fico a spus apoi despre această discuție că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu dorește să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba.

Mai mult, a adăugat Fico, Zelenski a respins cererea Ungariei și a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe și aceste două țări să verifice în Ucraina starea conductei.