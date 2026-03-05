Un nou studiu contrazice celebrul mit despre Ginghis Han

Timp de ani de zile, oamenii de știință și istoricii au dezbătut moștenirea genetică a lui Ginghis Han. Unii experți au susținut că 1 din 200 de bărbați în viață astăzi ar putea fi înrudiți cu războinicul din Asia Centrală, care a fondat Imperiul Mongol în 1206, relatează revista Smithsonian.

Totuși, o cercetare nouă publicată în revista PNAS sugerează că mai puțini bărbați sunt înrudiți cu Han decât se credea anterior.

Pentru studiu, cercetătorii au analizat ADN provenit de la patru indivizi – trei bărbați și o femeie – îngropați în mausolee din Kazahstan. Se crede că aceștia au fost membri de rang înalt ai Hoardei de Aur, ramura nord-vestică a Imperiului Mongol, condusă de descendenții lui Han. Pe baza tradițiilor folclorice, cercetătorii s-au întrebat dacă unul dintre acești indivizi ar putea fi Joci, fiul cel mare al lui Han.

Oamenii de știință afirmă însă că nu pot spune cu certitudine dacă vreunul dintre bărbații îngropați în mausoleele din Kazahstan era înrudit atât de aproape cu Han, deoarece „încă nu avem un genom de referință provenit de la rudele reale” ale căpeteniei mongole.

Cu toate acestea, cercetătorii au reușit să urmărească originea tuturor celor patru indivizi până la platoul mongol, locul de naștere și nucleul Imperiului Mongol. Cei trei bărbați erau toți înrudiți pe linie paternă, ceea ce înseamnă că descindeau din aceeași linie masculină. De asemenea, împărtășeau o anumită linie a cromozomului Y, transmisă din tată în fiu, cunoscută sub numele de clusterul C3*.

Cum s-a ajuns la ideea populară că 1 din 200 bărbați în viață ar fi un descendent al lui Ginghis Han

În 2003, cercetătorii au descoperit că aproximativ 8% dintre bărbații care trăiesc în Asia Centrală – sau circa 0,5% din populația masculină globală – aveau clusterul C3. Pe baza răspândirii sale în teritoriile care au făcut cândva parte din Imperiul Mongol, ei au propus că C3 ar putea fi o semnătură genetică a descendenților pe linie masculină ai lui Han.

Teoria a făcut senzație și s-a răspândit rapid în afara cercurilor științifice, devenind probabil cel mai celebru mit modern legat de Ginghis Han.

De atunci însă, oamenii de știință au descoperit că clusterul C3* reprezintă o familie genetică foarte mare. „Are multe ramuri diferite”, a subliniat Ayken Askapuli, un specialist în biologie și autorul principal al studiului, în comentarii făcute pentru Live Science. „Elitelele Hoardei de Aur au una dintre aceste ramuri”, a explicat el.

Cei trei bărbați din studiu prezintă o ramură a clusterului C3* rar întâlnită în populațiile moderne, ceea ce, spun cercetătorii, pune sub semnul întrebării teoria potrivit căreia 1 din 200 de bărbați din prezent ar fi descendent al lui Han.

Dacă ar fi așa, oamenii de știință s-ar aștepta să găsească o legătură genetică puternică între elitele Hoardei de Aur și bărbații moderni din Asia Centrală. În schimb, studiul sugerează că, până în vremea lui Han, linia C3* „se diversificase deja”. Ca atare, moștenirea genetică a Imperiului Mongol este mai complicată decât se presupunea anterior.