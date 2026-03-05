VIDEO Israelul a publicat imagini cu reușita istorică a „Celui puternic” deasupra Teheranului

Armata israeliană a publicat joi imagini cu momentul în care un avion de ultimă generație F-35 din dotarea forțelor sale aeriene a doborât o aeronavă Yak a iranienilor, miercuri, deasupra Teheranului.

„Imagini cu doborârea istorică a unui avion de luptă iranian Yak-130 de un F-35I Adir al forțelor aeriene israeliene”, a scris IDF pe X în mesajul ce însoțește clipul.

🎥WATCH: Footage from the historic shoot down of an Iranian Yak-130 fighter jet by an IAF “Adir” F-35I fighter jet pic.twitter.com/o6BAqiaNXk — Israel Defense Forces (@IDF) March 5, 2026

Doborârea este calificată drept „istorică” deoarece este primul succes al unui avion de ultimă generație F-35 contra unui alt avion de luptă cu pilot. Mai mult, niciun avion de generația cincea, fie el produs de SUA, China sau Rusia, nu are confirmată oficial vreo doborâre a altei aeronave de luptă cu pilot.

Avionul de luptă de generația a cincea Lockheed Martin F-35 Lightning este denumit de Forțele Aeriene Israeliene (IAF) drept F-35I „Adir” („Cel Puternic”). Potrivit informațiilor disponibile, IAF a primit 48-50 din comanda de 75 de aparate către Statele Unite.