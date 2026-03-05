Primele arestări în cazul asasinării fiului lui Muammar Gaddafi

Parchetul libian a anunţat joi seară că a identificat trei suspecţi în asasinarea lui Saif al-Islam Gaddafi la începutul lunii februarie, fără a oferi detalii despre identitatea sau naţionalitatea acestora, notează AFP, preluată de Agerpres.

Ancheta lansată după crimă a stabilit „locul de întâlnire al suspecţilor, ora la care au ajuns la locul crimei şi au comis-o (…), precum şi identitatea a trei suspecţi”, a afirmat Parchetul într-un comunicat dat publicităţii pe Facebook, adăugând că a ordonat arestarea acestora.

Saif al-Islam Gaddafi, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime împotriva umanităţii, a fost asasinat pe 3 februarie la Zintan, în vestul Libiei.

Ucis în propria casă

Considerat mult timp potenţial succesor al tatălui său înainte de căderea regimului în 2011, bărbatul de 53 de ani s-a străduit să-şi cultive o imagine de moderat şi reformator. Această reputaţie s-a năruit când a promis vărsare de sânge la începutul rebeliunii.

Potrivit Parchetului, ancheta a confirmat că fiul lui Muammar Gaddafi a fost ciuruit de gloanţe.

În comunicat se face cunoscut că autorii crimei au supravegheat fiecare mişcare a lui Saif al-Islam Gaddafi, au escaladat un zid al casei în care acesta locuia, l-au încercuit, apoi au îndreptat mitralierele spre el şi l-au ucis.

Avocatul său francez a declarat pentru AFP că a fost ucis de o echipă de asasini formată din patru persoane.

Chiar dacă asasinarea sa, într-un context de diviziuni şi rivalităţi politice, nu i-a surprins complet pe libieni, unii se întreabă cine a ordonat-o.

O figură controversată

Născut în 1972, el a jucat un rol cheie în apropierea Libiei de Occident din 2000 până la prăbușirea regimului Gaddafi.

După înlăturarea tatălui său, Saif al-Islam Gaddafi – care a fost acuzat că a jucat un rol cheie în reprimarea brutală a protestelor antiguvernamentale – a fost închis de o miliție rivală în orașul Zintan timp de aproape șase ani.

Curtea Penală Internațională a vrut să-l judece pentru crime împotriva umanității pentru rolul său în reprimarea protestelor opoziției în 2011.

În 2015, el a fost condamnat în contumacie la moarte pentru rolul său în represiune de către un tribunal din Tripoli, în vestul țării, unde controlul este în mâinile guvernului susținut de ONU. Dar el a fost eliberat de miliția din Tobruk, în est, în temeiul unei legi de amnistie doi ani mai târziu.

De la căderea lui Muammar Gaddafi, Libia se luptă să își recâștige stabilitatea și unitatea, fiind împărțită în zone controlate de diverse miliții și este în prezent divizată între două guverne rivale.