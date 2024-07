Bun pe caniculă: o felie de 300 de grame de pepene roșu echivalează cu o cană de apă. Are pepenele prea mult zahăr, într-adevăr? Ce spun oamenii de știință

România se află în primele cinci țări la nivelul Uniunii Europene ca producție a pepenilor roșii (sau verzi, cum se mai numesc). Dar cât de sănătos e fructul-vedetă al verii? Un articol din The New York Times zdruncină unul dintre miturile negative legate de pepenele roșu.

Pepenele este consumat de multe persoane pentru efectul său răcoritor, însă acesta are și o serie de efecte pozitive asupra sănătății organismului. Experții consultați de ziarul american The New York Times susțin că introducerea în dieta a pepenelui aduce beneficii asupra inimii, hidratării și ajută în cadrul dietei prin raportul caloric scăzut.

O felie de 300 de grame de pepene echivalează cu o cană de apă

Hidratarea este un aspect important, mai ales în zilele în care termometrele ating temperaturi critice. Consumul de lichide menține funcționarea bună a corpului, de la susținerea circulației sângelui la reglarea tranzitului intestinal. Pepenele verde conține peste 90% apă, astfel că o felie de 300 de grame echivalează cu o cană de apă.

„Corpurile noastre recunosc și utilizează moleculele de apă indiferent de sursă. Alimentele umede, cum ar fi fructele, legumele și supele, sunt considerate surse de apă”, menționează Dr. Tamara Hew-Butler, specialist în medicină sportivă la Universitatea Wayne State, citată de New York Times.

Un lucru interesant se petrece în organismul nostru pe măsură ce înaintăm în vârstă. Nu mai simțim setea la fel de acut. De aceea suntem tentați să nu bem apă. Și tot de aceea, fructele ce conțin o cantitate mare de apă le vin în ajutor persoanelor în vârstă, spune Amy Ellis, profesor asociat de nutriție la Universitatea din Alabama, citată de New York Times.

Este mare cantitatea de zahăr din pepene?

În ciuda puternicului gust dulce pe care îl are, 100 de grame de pepene conțin șase grame de zahăr, ceea ce „este puțin probabil să provoace creșteri ale nivelului de zahăr din sânge”, spune Joanne Slavin, dietetician și profesor de știința alimentelor și nutriție la Universitatea din Minnesota, intervievată de New York Times.

Beneficiile aduse inimii

Pepenele verde nu conține sodiu și grăsimi, ceea ce este pozitiv pentru inimă. Însă la momentul actual nu este demonstrat dacă fructul aduce și un aport în reducerea riscului de boli de inimă.

Cei trei experți referiți de ziar sugerează că aminoacidul L-citrulină și micronutrientul licopen, ambele abundente în pepenele verde, ar putea îmbunătăți sănătatea inimii.

Studiile în domeniul nutriției au arătat că rinichii transformă L-citrulina în oxid nitric, care poate relaxa pereții arterelor și poate scădea tensiunea arterială. De asemenea, Licopenul poate reduce inflamația. Aceasta este legată de bolile de inimă.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă ca oamenii ce suferă de afecțiuni cardiace să nu se bazeze doar pe consumul de pepene verde. El nu substituie medicamentele. Tratamentul trebuie continuat, insistă medicii.

Cum stăm în Europa

România se află în primele cinci țări la nivelul Uniunii Europene ca producție a pepenilor verzi. Și la pepenii galbeni ne găsim tot în primele cinci țări. Spania este țara unde se produc și se consumă de departe cei mai mulți pepeni, roșii și galbeni. Peste noi mai sunt, dar la distanță mai mică, Italia și Grecia. Iar la pepeni galbeni și Franța, care are tradiția pepenilor galbeni.

Nu suntem printre marii importatori în privința pepenilor veniți din afara Europei. Piața importului de pepeni roșii și galbeni din afara Europei este dominată de Olanda, Spania, Franța și Marea Britanie.

În țara noastră, cele mai mari suprafeţe cultivate cu pepeni verzi se află în zonele cu soluri nisipoase din judeţele Dolj, Brăila, Galaţi, Buzău.

Foto: Dreamstime.com