Călin Georgescu a putut spune că are o campanie fără bani, pentru că AEP nu a publicat săptămânal, cum o obligă legea, cheltuielile candidaților și a făcut-o abia marți, după alegeri / Alte complicități

Afirmația lui Călin Georgescu că a cheltuit ”zero lei” a fost posibilă doar pentru că Autoritatea Electorală Permanentă, condusă de Toni Greblă, a blocat accesul presei și al publicului la informații. Cristian Andrei este jurnalistul care scrie, de mulți ani, despre felul în care partidele își cheltuiesc banii de campanie. El arată astăzi, într-o analiză publicată în HotNews, cum au arătat complicitățile din interiorul statului și al partidelor.

În timpul campaniei electorale, AEP este obligată să posteze pe site, săptămânal, costurile candidaților. A făcut-o la începutul campaniei, iar siteul de investigații Snoop s-a interesat despre cheltuielile lui Marcel Ciolacu. Din acel moment, instituția condusă de Toni Greblă nu a mai publicat nimic.

A făcut-o doar la două zile după alegeri, marți. Atunci am putut vedea că în dreptul lui Călin Georgescu rămăsese zero.

Dar povestea nu se oprește aici. Merge mai departe la PSD și PNL.

„Domnul Georgescu este susţinut strict de poporul român prin persoane care au făcut pe propria răspundere orice tip de material sau postare în mediul online”, explică echipa lui Călin Georgescu inexistența ”niciunui ban” cheltuit în campanie.

Un exercițiu de normalitate, fără patimă, este să faci un pas în spate și să te întrebi: cum a fost posibil? Dacă nu suntem martorii unui revoluții universale în finanțarea campaniilor electorale, ceva miroase urât. Bine, există și varianta să credem că suntem contemporani cu un miracol românesc. Nu ar fi primul care ar fi rostogolit online fără o minimă verificare, mai ales în ultimele zile.

În SUA s-a încheiat recent cea mai scumpă campanie din istorie: 4.2 miliarde de dolari. Donald Trump a strâns 1.8 miliarde de dolari. Sunt informații publice ușor de verificat. Oare Donald Trump nu a fost capabil să câștige o campanie fără bani, doar cu ajutorul oamenilor care îl susțin?

Sute de milioane de euro se plătesc și în campaniile electorale din Europa. Cunoașteți vreun candidat din Uniunea Europeană sau SUA care a câștigat alegerile cu zero finanțare? Nici Google sau Tik Tok nu îl cunoaște.

Cum este posibil să fie un singur nume în toată lumea democratică: Călin Georgescu?

Există o rețetă magică pe care a descoperit-o doar el? O lume civilizată, democratică, construită temeinic în sute de ani nu a ajuns la această performanță pe care a atins-o, culmea, un candidat din România.

Toni Greblă a publicat cheltuielile marți, 26 noiembrie

Am scris ani la rândul despre munții de bani pe care partidele i-au dat în presă și relația toxică. Am scris despre contractele secrete, despre agențiile intermediare, despre toate matrapazlâcurile inventate de PSD, în special, pentru a ascunde plățile făcute. Marcel Ciolacu a cheltuit 11 milioane de euro doar în campanie pentru a câștiga locul trei.

Numai că cifrele lui Marcel Ciolacu le-am putut afla, integral, decât foarte târziu. Și, odată cu ele, toate cifrele celorlalți candidați. Autoritatea avea obligația să prezinte săptămânal, pe site-ul propriu, cheltuielile fiecărui candidat.

După primele două săptămâni, în care am putut vedea cheltuielile făcute de Marcel Ciolacu, AEP nu a mai publicat nimic. Două săptămâni a blocat informațiile despre cheltuielile candidaților. Le-a publicat marți, 26 noiembrie 2024, după ce urnele s-au închis. Așa am aflat oficial că avem un candidat cu zero cheltuieli.

Nici după ce instanțele au decis că Pro România a cumpărat geci în campanie de peste un milion de euro, AEP nu a făcut nimic. Totul a fost mușamalizat și plătit din banii publici.

Vă așteptați să descopere Toni Greblă o situație evidentă, când în dreptul unui candidat se păstrează zero cheltuieli în fiecare săptămână.

Biroul Electoral Central a decis că clipurile de promovare ale candidatului Călin Georgescu trebuie înlăturate din online, joi, 21 noiembrie. Cu trei zile înainte de alegeri, deși ele rulau de săptămâni. Zero efect.

Fără bani, nu tipărești nici o hârtie

Nu neg vreo secundă că valul de revoltă anti-sistem există. Oamenii sunt nemulțumiți. Și în țară, și în diaspora. Aceasta este o realitate de necontestat. Am observat cum vocea poate să aibă putere când este multiplicată. Am văzut unitatea grupului, cum se motivează unii pe alții, distribuie, cum fac parte dintr-o mare familie. Grupurile țintă au fost atinse. Dar e și real tot ce am văzut?

Există informații că un grup de consultanți a sărit în barca lui Georgescu. Vom afla ca și în cazul Brexit-ului că o echipă de consultanți străini a coordonat întreaga operațiune? Pentru că nu cred în miracole, remarc incompetența autorităților, dublată de inacțiune.

Autoritatea Electorală Permanentă, o instituție condusă de Toni Greblă, personaj controversat preocupat mai mult de achiziții dubioase, a reacționat târziu și ineficient. Abia după primul tur a sesizat Parchetul pentru a verifica dacă a încălcat legea Călin Georgescu.

AEP a mai avut în față spețe dubioase și a preferat să închidă ochii. Dacă nu era scandal, închidea ochii încă o dată.

În urmă cu patru ani, Pro România, partidul format pentru Victor Ponta, a folosit în campania pentru parlamentare materiale de propagandă de peste un milion de euro. Autoritatea Electorală Permanentă nu le-a descoperit vreodată.

Complicitatea PNL și PSD

Călin Georgescu a beneficiat, potrivit mai multor surse concordante din PNL și PSD, și de sprijinul partidelor clasice. În jocul lor strategic, mesajele candidatului independent au fost multiplicate și de rețelele celor două partide. De ce? Ambele sperau că Georgescu va tăia din voturile lui George Simion.

Un calcul strategic sinucigaș pentru Nicolae Ciucă, spre exemplu, dar care l-a lovit și pe Marcel Ciolacu. Creșterea lui Călin Georgescu a distrus cuplul „Nicu și Marcel”.

Ministrul Digitalizării, Cătălin Ivan, a fost un alt personaj care a băgat capul în poza „fermelor de boți”. După multiple conferințe de presă la guvern, a reușit să se facă de râs. Singura garanție oferită a fost că Marcel Ciolacu nu are ferme de boți, informație obținută după ce a discutat cu colegii săi de partid. Am râde, dar nu mai e cazul.

Ce rămâne în urmă?

Răul a fost deja făcut: în acest moment societatea este neîncrezătoare, mesajele de ură se propagă pe rețelele de socializare, există o mare neîncredere în instituțiile statului.

Factorii destabilizării României au câștigat o primă bătălie. Nimeni nu mai pare dispus să asculte argumentele celuilalt, fiecare știe adevărul mai bine decât celălalt. Fiecare tabăra se comportă ca o cetate asediată. Câștigarea reîncrederii va fi un proces de durată pe care, sper, că îl reușim ca societate.

Întotdeauna am crezut că urmărind banii vom putea afla cine manipulează. Să nu credeți că banii care nu se văd nu există. Există și pot face mult rău.

Călin Georgescu este doar un pion, importanți sunt cei care au gândit și finanțat operațiunea. Dar complicii i-au ajutat, în calitate de ”proști utili” sau premeditat.