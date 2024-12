Caz special: pacientă operată simultan cu robotul de cancer mamar și nodul suspect de tiroidă, la MedLife Polisano din Sibiu. Conf. dr. Dan Eniu, chirurg: „Operația a fost chiar frumoasă“

Două probleme de sănătate serioase, fără legătură între ele – cancer la sân în stadiu incipient și un nodul înalt suspect de cancer la tiroidă – au fost diagnosticele cu care a ajuns Daniela Munteanu, în vârstă de 53 de ani, la conf. dr. Dan Tudor Eniu, la MedLife Polisano Sibiu,. „N-ați putea să mă operați în aceeași intervenție și de cancer mamar și de tiroidă?“, l-a întrebat pacienta pe chirurg. Medicul nu doar că a acceptat provocarea, dar a căutat abordarea cel mai puțin invazivă pentru ea: a efectuat operația cu robotul da Vinci, intervenind la nivelul tiroidei printr-o tehnică foarte nouă, care mai fusese utilizată o singură dată în România, tot de un medic de le MedLife Polisano: dr. Hassan Noor.

Daniela Munteanu, din Brașov, a descoperit o leziune suspectă la sânul drept, care s-a dovedit a fi cancer mamar în stadiu incipient, în urma investigațiilor: ecografie mamară, mamografie, RMN mamar și biopsie. Indicația era clară: mai întâi intervenție chirurgicală conservativă (cu eliminarea leziunii și păstrarea sânului), apoi celelalte tratamente. În cadrul unei ecografii preoperatorii, Daniela i-a menționat medicului radiolog de un nodul tiroidian despre care știa, iar medicul a luat decizia de a investiga și zona tiroidei. Și bine a făcut, pentru că și nodulul de pe tiroidă era suspect. Au urmat o vizită la medicul endocrinolog și o biopsie care au confirmat gradul înalt suspect al leziunii tiroidiene.

Așa se face că, atunci când a ajuns la conf. dr. Dan Eniu pentru consultația programată pentru intervenția la sân, pacienta i-a propus chirurgului să intervină simultan pentru ambele probleme de sănătate. „Practic, pacienta avea o leziune mamară oncologică confirmată și o leziune tiroidiană înalt suspectă – pe citologie e mai greu de confirmat cancerul tiroidian. Frumusețea cazului a venit după ce pacienta a ajuns la mine și mi-a propus: «Dacă tot mă operați la sân, nu vă ocupați și de tiroidă? Nu mă puteți opera deodată pentru amândouă?». Atunci mi-a venit ideea de a face operația robotic. Eu nu mai făcusem tiroidectomie robotică până atunci“, își amintește conf. dr. Dan Eniu. Faptul că trebuia să intervină pentru operația la sân era chiar un punct în favoarea tiroidectomiei robotice. Explică mai jos chirurgul.

Cea mai nouă abordare în tiroidectomia robotică

Există trei căi de abord în tiroidectomia robotică, detaliază conf. dr. Dan Eniu. Primul este abordul axilar – cea mai veche tehnică, dar care presupune un tunel larg și tulbură destul de mult anatomia zonei. „În 2015 am fost la un curs la Paris pentru această tehnică, dar nu am pus-o în aplicare. Tehnica a fost aplicată în câteva cazuri în Cluj în anii respectivi, însă nu cu un succes foarte mare. În plus, este o tehnică unilaterală, iar partea opusă e mai greu de abordat. Dacă, de exemplu, abordul se face prin axila dreaptă, e necesar ca instrumentele să treacă dincolo de trahee pentru o vizibilitate a lobului stâng“, explică medicul.

O altă cale de abord se face la nivelul gurii – transoral – o tehnică mai dificil de realizat. Cea de-a treia tehnică, numită BABA – Bilateral Axillo-Breast Approach – este și cea mai nouă cale de abord pentru îndepărtarea pe cale robotică a glandei tiroide. Pentru această tehnică este nevoie de patru porți de acces mici, de 1 centimetru, la nivelul sânilor bilateral și la nivelul axilelor bilateral. Prin comparație, tehnica inițială axilară necesita un acces mare, de 5-6 centimetri. „Am profitat că oricum aveam nevoie de două incizii: una în axila dreaptă și una la sânul drept pentru a rezolva patologia mamară, jumătate din abord era, deci, rezolvat. Mai făceam la sânul celălalt și la axila cealaltă câte o incizie de 1 centimetru și așa reușeam să facem tiroidectomia“, a precizat chirurgul.

Un alt avantaj major a fost că intervenția mai fusese realizată prin tehnica BABA, cu doar două săptămâni înainte, tot în cadrul Spitalului MedLife Polisano din Sibiu, de chirurgul Hassan Noor. „În echipa pe care o avem la Spitalul Polisano Sibiu avem medici foarte competenți, iar unul dintre colegi, care m-a și ajutat la operație, doctorul Hassan Noor, a fost la un stagiu de pregătire în Spania pe acest procedeu. El a făcut deja prima tiroidectomie prin BABA din România, cu două săptămâni înaintea mea. Acum a făcut-o eu împreună cu el pe a doua, pentru că s-a potrivit foarte bine cazul, pacienta având de operat și sânul și tiroida“, precizează conf. dr. Eniu.

„Este o siguranță mare în abordul robotic“

Chirurgia tiroidei este foarte delicată, consideră conf. dr. Dan Eniu. „Este nevoie de multă atenție, de mișcări fine, pentru că pe o zonă mică sunt multe elemente importante. Pe o distanță de 5 milimetri, de exemplu, poți întâlni deja două elemente importante pe care le poți leza, dacă ai, de exemplu, o eroare de 5 milimetri. Trebuie să ai și instrumente bune, și vizibilitate bună și, bineînțeles, să stăpânești anatomia, tehnica etc. Abordul BABA robotic îți oferă acest confort. Am văzut extraordinar de bine – pot să spun chiar mai bine decât în chirurgia clasică! Vizibilitatea este superioară: vasele, venele, arterele se văd mari, foarte clare, la fel și paratiroidele, nervii recurenți, care sunt puncte critice în chirurgia tiroidei – îi poți vedea impecabil, îi poți diseca, este o siguranță mare în abordul robotic. Dacă adăugăm, pe lângă acest grad ridicat de siguranță și faptul că nu există cicatrice vizibilă, tragem concluzia că este chiar o tehnică extraordinar de binevenită“, spune chirurgul.

Practic, în cadrul unei operații care a durat peste patru ore, echipa chirurgicală a intervenit mai întâi la nivelul sânului afectat, pentru îndepărtarea leziunii – sectorectomie, și la nivelul axilei drepte, pentru testarea ganglionului santinelă. După finalizarea operației care a vizat sânul, echipa a realizat două incizii suplimentare la nivelul sânului și axilei stângi. „Robotul are patru brațe și de aceea avem nevoie de patru căi de acces, dar se fac niște tuneluri de 8 milimetri, asta e tot – sunt niște trocare speciale, lungi de 8 milimetri, care ajung în zona tiroidei. Acolo se creează o cameră de lucru, aceasta este partea mai dificilă, să spunem, a operației la început: dezvoltarea acestei camere. Noi ajungem cu brațele robotice inițial într-un spațiu extrem de mic. Dar tot săpând și disecând – sigur, avem instrumente bune, cu energii și tehnologii de înaltă performanță – se creează această cameră de lucru, care în final măsoară cam 15 pe 10 centimetri, în care avem loc – vedem, ne putem mișca. Această cameră de lucru este menținută cu dioxid de carbon insuflat de robot. În acea cameră intervenția se desfășoară obișnuit, dar cu instrumentele speciale ale robotului“, detaliază conf. dr. Eniu.

„Operația a fost chiar frumoasă“

Una dintre provocările intervenției chirurgicale la nivelul tiroidei o reprezintă vizibilitatea structurilor foarte fine, cum sunt, de exemplu, paratiroidele. „Cel mai tare mă temeam că nu o să pot să văd suficient de bine paratiroidele, însă s-au văzut foarte frumos! Și, sigur, disecția nervului recurent s-a făcut, de asemenea, cu multă liniște, cu siguranță și precizie. Pe tot parcursul operației și mai ales la sfârșit, satisfacția și bucuria au fost foarte mari, pentru că operația a fost chiar frumoasă. Eu am operat multă patologie tiroidiană, cazuri mai ușoare, dar și cazuri dificile și știu ce înseamnă să ai condiții, instrumente, să ai vizibilitate“, subliniază chirurgul.

Unul dintre cele mai mari avantaje pentru Daniela a fost absența cicatricei de la nivelul gâtului. Neexistând incizie la acest nivel, nu au existat nici riscurile asociate inciziei: de hematom, de perturbare a mușchilor din regiune și, cel mai important, de suferință suplimentară pentru ea. „În urma abordului robotic, pacienta nici n-a știut că a fost operată la gât, pentru că nu simțea nimic acolo. În plus, la această intervenție pentru tiroidă, nu știu dacă am pierdut 10 ml de sânge în total – mai puțin decât pentru analizele de sânge“, a menționat conf. dr. Dan Eniu.

Deși în primele 24 de ore de la operație, Daniela a fost răgușită, recuperarea a fost ușoară, iar externarea s-a făcut la 36 de ore de la intervenție, ea putându-și relua activitățile obișnuite. „Medicii de la Polisano sunt foarte buni, foarte atenți la detalii, iar eu sunt foarte emoționată și mă simt foarte bine!“, a transmis Daniela la nici 24 de ore de la operație.

