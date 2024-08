Ce avere are managerul Spitalului Sf. Pantelimon, Bogdan Socea, care și-a anunțat demisia. Peste 1 milion de lei în conturi 

Cea mai recentă declarație de avere a medicului Bogdan Socea, care a demisionat vineri din funcția de manager al Spitalului Sf. Pantelimon din București, arată că acesta are în conturi peste 1 milion de lei, în depozite bancare de la trei bănci diferite. Bogdan Socea și-a anunțat demisia după ce Marcel Ciolacu și Alexandru Rafila i-au cerut acest lucru, în contextul scandalului morților de la Spitalul Sf. Pantelimon.

În declarația de avere a medicului, cea mai recentă, din iunie 2024, Socea are trecute patru terenuri, două dobândite prin cumpărare și două prin moștenire:

Un teren intravilan, în Pantelimon, Ilfov, dobândit în 2005 prin cumpărare, cu o suprafață de 550 metri pătrați, cu o cotă parte de 100%. Un teren intravilan, în Brașov, dobândit în 1996 prin cumpărare, de 27 metri pătrați, cotă parte 100%. Un teren intravilan, tot în Brașov, dobândit în 2012 prin moștenire, cu o suprafață de 565,20 metri pătrați, cotă parte 100%. Un teren agricol, în Halchiu, Brașov, dobândit în 2017 prin moștenire, 2,34 hectare, cotă parte 100%.

Medicul Bogdan Socea are trecut în declarația de avere un apartament în Brașov pe care l-a cumpărat în anul 1996, cu o suprafață de 75 de metri pătrați.

El a primit prin moștenire în 2012 și o casă de vacanță, tot în Brașov, de 80 de metri pătrați.

În anul 2008, Socea și-a construit o casă în Pantelimon, județul Ilfov, conform celei mai recente declarații de avere.

Casele și apartamentele lui Bogdan Socea. Sursa: declarația de avere

Bogdan Socea are o mașină BMW, an de fabricație 2018, dar și alt mijloc de transport, marca Suzuki, an de fabricație 2007. Ambele obținute prin contract de vânzare-cumpărare.

Peste 1 milion de lei în conturi

Socea are în conturi peste 1 milion de lei. El are deschise trei depozite bancare la Banca Transilvania și câte două deschise la ING și BRD.

Bogdan Socea și-a deschis cel mai recent depozit bancar în anul 2023, la Banca Transilvania, unde are depuși 15.680 de dolari.

În restul depozitelor bancare el are bani depuși în lei sau euro:

Depozitele bancare ale lui Bogdan Socea. Sursa: declarația de avere

În total, Bogdan Socea are în conturi 711.311 de lei, 100.100 de euro și 15.680 de dolari.

Medicul are și două credite bancare – de 223.011 lei (scadent în 2032) și de 130.000 de lei (scadent în 2025).

Veniturile familiei Socea în anul 2023: aproape 365.000 de lei

În anul 2023, Bogdan Socea și soția sa au avut venituri totale de 364.936 de lei.

Bogdan Socea a încasat anul trecut 187.259 de lei de la Spitalul Sf. Pantelimon și alți 102.571 de lei de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, unde este profesor.

Bogdan Socea și-a anunțat demisia

Bogdan Socea a postat pe Facebook un mesaj cu „puncte de clarificare” după ce i-a fost cerută demisia:

„Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a solicitat zilele acestea demisia mea și a directorului medical. Această decizie vine pe fondul unor anchete în desfășurare și a unor evenimente recente care au afectat încrederea publicului în Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”.

Recent, spitalul nostru a fost în centrul unui scandal major. Înțelegem pe deplin gravitatea situației și impactul negativ pe care acesta l-a avut asupra familiilor pacienților și asupra încrederii comunității în sistemul de sănătate.

Dorim să subliniem că suntem angajați pe deplin în cooperarea cu autoritățile competente pentru a clarifica circumstanțele acestor tragedii. Totodată, am investigat intern fiecare detaliu al acestor evenimente pentru a identifica eventualele deficiențe și a implementa măsurile necesare.

În perioada recentă, am demarat o serie de acțiuni pentru a îmbunătăți calitatea și siguranța serviciilor medicale. De asemenea, am inițiat o revizuire a tuturor protocoalelor și procedurilor din secția de Terapie Intensivă.

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” rămâne dedicat furnizării de servicii medicale de calitate și sigure pentru toți pacienții noștri. Înțelegem importanța accesului la îngrijire medicală de urgență și ne străduim să îmbunătățim continuu standardele noastre de practică medicală.

În lumina solicitării domnului Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a Primului Ministru și a circumstanțelor recente, îmi înaintez demisia din funcția de manager al Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” București, pentru a sprijini eforturile comune de restabilire a încrederii publicului în această instituție”.

Managerul Spitalului Sfântul Pantelimon, Bogdan Socea, a fost numit în funcție printr-un ordin semnat de ministrul Sănătății în octombrie 2021.

