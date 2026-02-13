Ce ne spun 132 de povești reale despre felul în care iubesc românii

La doi ani de la lansare, platforma editorială UNFINISHED Love Stories reunește 82 de povești reale și peste 50 de telegrame despre iubire, vulnerabilitate și relații. Dincolo de diversitatea formelor narative, textele conturează un set coerent de teme recurente care vorbesc despre felul în care relațiile sunt trăite și înțelese astăzi.

Poveștile publicate pe platformă explorează iubirea în sens larg: relații romantice, legături de familie, prietenii esențiale, dar și iubiri care nu s-au concretizat niciodată. Privite împreună, ele funcționează ca o arhivă emoțională contemporană, în care experiențele individuale capătă relevanță colectivă.

Cristian Movilă, publisher Unfinished Love Stories, a mulțumit tuturor celor care au trimis o poveste de iubire: „suntem recunoscători pentru fiecare poveste în parte. Pentru fiecare moment de vulnerabilitate, pentru fiecare centimetru de curaj și pentru încrederea cu care oamenii au ales să ne lase să le citim adevărurile intime. Faptul că au simțit că acest proiect este un spațiu sigur, în care pot spune lucruri pe care poate nu le-au spus niciodată cu voce tare, înseamnă enorm pentru noi. Asta e miza reală a acestui proiect.”

Una dintre temele recurente este impactul copilăriei asupra relațiilor adulte. Mai multe texte vorbesc despre absența părinților, în special a tatălui, și despre dificultatea de a construi relații sigure în lipsa unui model emoțional stabil. Această absență nu este descrisă doar ca lipsă fizică, ci mai ales ca lipsă de exprimare a iubirii, de prezență afectivă constantă.



Povești care ilustrează această temă: Tu cu cine semeni?” și „Gruni”,

În paralel, un alt set important de povești este dedicat relațiilor care au funcționat ca repere de siguranță: frați, bunici, tați vitregi sau prieteni apropiați. Aceste texte descriu forme de iubire tăcute, dar decisive, care au oferit sprijin emoțional și stabilitate în momente-cheie ale vieții.



Povești care vorbesc despre iubirea care ne-a format: „Dacă pe una o doare ceva, o doare și pe cealaltă” și „Tataie m-a învățat totul”.

Platforma include și numeroase povești despre relații neterminate: iubiri care au existat doar în potențial, începuturi fără final, legături întrerupte înainte de a se clarifica. Aceste texte explorează memoria emoțională și modul în care experiențele incomplete continuă să influențeze alegerile afective ulterioare.



Două povești despre începuturi fără final: Azi învăț să-mi fiu singur casă” și „On fire,

După doi ani, UNFINISHED Love Stories depășește statutul de platformă de storytelling și devine un instrument de observație asupra relațiilor contemporane, oferind o perspectivă relevantă asupra felului în care iubirea este trăită, negociată și învățată la maturitate.

Despre UNFINISHED Love Stories

UNFINISHED Love Stories este o platformă editorială inițiată de Fundația EIDOS, dedicată poveștilor reale despre iubire, relații și conexiune umană. Proiectul face parte din universul UNFINISHED și invită oamenii să documenteze iubirea așa cum este: imperfectă, vulnerabilă, vie.

Despre Fundația EIDOS

Fundația EIDOS este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. EIDOS operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și sprijin pentru producția proiectelor artistice. Printre evenimentele organizate de EIDOS se numără festivalul multidisciplinar UNFINISHED, inițiativa UNFINISHED Democracy, expoziția itinerantă World Press Photo și EIDOS Talks.

