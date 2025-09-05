Cel mai rapid supercomputer european, inaugurat în Germania. Cancelarul Friedrich Merz: „Ne dorim să devenim o națiune AI”

Cel mai rapid supercomputer european a devenit operațional vineri, în vestul Germaniei, în prezența cancelarului german Friedrich Merz. Supercomputerul Jupiter este localizat în Centrul de Cercetare Jülich, în apropierea frontierelor cu Belgia și Țările de Jos și are drept obiectiv creșterea capacităților inteligenței artificiale (AI), notează dpa, conform Agerpres.

„Acest computer, cel de-al patrulea ca viteză din lume, deschide posibilități complet noi pentru antrenarea modelelor AI sau pentru simulări științifice”, a declarat cancelarul Merz, adăugând că întărește poziția de frunte a Germaniei în revoluția tehnologică.

„Ne dorim ca Germania să devină o națiune AI. Este foarte posibil ca într-o zi, în retrospectivă, să considerăm anii 2020 drept decada AI a vremurilor noastre”, a declarat Merz.

În prezent SUA și China conduc detașat în cursa AI, dar Europa și Germania vor avea oportunitatea de a le ajunge din urmă, a mai susținut el.

„Dispunem de institute de cercetare de nivel mondial. Avem universități de nivel mondial. Avem start-up-uri AI dinamice și de succes, spre exemplu DeepL în domeniul traducerilor automate sau Black Forest Labs în domeniul generării imagistice sau Helsing în domeniul securității și apărării”, a adăugat el.

Jupiter este alimentat cu electricitate verde și este astfel supercomputerul cel mai eficient energetic din lume.

Acest lucru face acest supercomputer să fie unic, a precizat Astrid Lambrecht, șefa centrului de cercetare. „Într-o perioadă în care digitalizarea și tehnologia AI necesită din ce în ce mai multă energie, noi folosim Jupiter pentru a demonstra cum arată calea către tehnologia bazată pe resurse verzi”, a susținut ea.