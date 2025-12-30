VIDEO China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum

Rachete trase de armata chineză de pe insula Pingtan, cel mai aproape punct de Taiwan, 30 decembrie 2025. Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

China a lansat marți rachete către Taiwan și a desfășurat noi nave de asalt , alături de bombardiere și nave de război, pentru a încercui insula, în cea de-a doua zi a celor mai ample jocuri de război menite să exerseze o blocadă, transmite Reuters.

Comandamentul de Est al Chinei a transmis că tragerile cu muniție reală vor avea loc până la ora locală 18:00 (12:00 în România), pe mare mare și în spațiul aerian din cinci locații din jurul Taiwanului și în largul coastei chineze, iar unitățile navale și aeriene au exersat lovituri asupra țintelor maritime și aeriene, precum și operațiuni antisubmarin în nordul și sudul insulei guvernate democratic. Armata chineză a publicat și imagini cu lansările:

China's PLA fired 16 long-range rockets from PCL-191 launchers in Fujian, using a CH-4 drone for targeting during Justice Mission–2025 drills.



The impacts landed north of Taiwan, hitting ocean waters. pic.twitter.com/myql0q7QT9 — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

„Misiunea Justiție 2025” a exersat atacarea sistemelor HIMARS

Denumite „Misiunea Justiție 2025”, exercițiile militare au început la 11 zile după ce SUA au anunțat un pachet record de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari pentru Taiwan și sunt cele mai mari exerciții ale Beijingului până în prezent, din punct de vedere al acoperirii totale și al proximității față de insulă, după ce Administrația pentru Siguranță Maritimă a Chinei a adăugat luni două zone suplimentare de tragere cu muniție reală.

Un înalt oficial de securitate din Taiwan a declarat pentru Reuters că Taipei urmărește dacă această a șasea rundă majoră de jocuri de război de după 2022, când Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a vizitat insula, va include și lansări de rachete ale Chinei către Taiwan, așa cum a făcut-o atunci.

Beijingul pare să folosească exercițiile pentru a repeta lovirea de ținter terestre, cum ar fi sistemele de rachete americane HIMARS, a spus sursa, făcând referire la aceste sisteme de lansare extrem de mobile, cu o rază de acțiune de aproximativ 300 km, care ar putea lovi ținte de coastă din sudul Chinei.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a scris pe Facebook că exercițiile Chinei sunt „incompatibile cu comportamentul așteptat de la o mare putere responsabilă”. Trupele din prima linie au fost pregătite să apere insula, dar Taipei nu a încercat să agraveze situația, a adăugat el.

Multe coridoare de zbor au fost blocate

Ministerul Apărării al insulei a confirmat că marți dimineață au avut loc exerciții de tragere cu muniție reală în nordul Taiwanului, iar resturi au pătruns în așa numita zonă contiguă, fâșia care se întinde până la 24 de mile marine de coastă. Reuters precizează nu a putut verifica imediat dacă China a lansat rachete și în celelalte zone pe care le-a aunțat pentru exerciții.

Taiwanul se află lângă rute comerciale maritime și aeriene cheie, cu un volum de comerț de aproape 2.500 de miliarde de dolari anual prin strâmtoarea Taiwan, iar spațiul aerian de deasupra insulei este o cale de legătură între China, a doua cea mai mare economie a lumii, și piețele în creștere rapidă din Asia de Est și de Sud-Est.

Deși 11 dintre cele 14 rute de zbor ale Taiwanului au fost afectate de exerciții, potrivit Autorității Aviației Civile de acolo, perturbările zborurilor internaționale par să fie minime. Li Hanming, analist aviatic din SUA, a declarat că transportatorii aerieni utilizau intens două coridoare aeriene cu direcția spre nord-estul insulei și apoi spre Japonia.

Taiwanul și-a trimis navele să le intercepteze pe cele chineze

Paisprezece nave ale pazei de coastă chineze au continuat să navigheze marți în zona contiguă Taiwanului, iar unele dintre ele s-au înfruntat cu nave taiwaneze, a declarat pentru Reuters un oficial al pazei de coastă din Taiwan.

„Am adoptat o abordare de navigație paralelă unu la unu, urmărind îndeaproape rutele celeilalte părți”, a spus oficialul, adăugând că Taiwanul a folosit și „tehnici de creare de valuri și manevre” pentru a forța navele chineze să se retragă.

NEW FOOTAGE: Taiwan's Penghu Coast Guard team responds to Chinese Coast Guard vessel 2204 in the waters northwest of Huayu Island. @TaiwanMonitor pic.twitter.com/v7wpcWTXRU — Jaime Ocon 歐海美 (@JaimeOcon1) December 30, 2025

Ministerul Apărării de la Beijing a declarat că 130 de avioane militare chineze și 22 de nave ale marinei și pazei de coastă au operat în jurul insulei în cele 24 de ore până la ora 6:00 dimineața.

Ministerul apărării din Taiwan a condamnat „provocările iraționale” ale Chinei și a spus că exerciții de răspuns rapid sunt în desfășurare.