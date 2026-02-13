Ciprian Ciucu răspunde atacurilor PSD la premierul Bolojan: „Un spectacol grotesc, dezgustător!/ Repetenții dau lecții”

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a ripostat, într-o postare pe Facebook, la atacurile PSD care l-au vizat pe premierul Ilie Bolojan, după ce Institutul Național de Statistică a confirmat că România a intrat în recesiune tehnică. Liberalul susține că reformele sunt blocate de către cei care și le-au asumat atunci când au intrat în coaliția de guvernare, iar acum îl atacă pe Bolojan pentru dezastrul lăsat de ei în urmă.

„Un spectacol grotesc, dezgustător. În urmă cu jumătate de an nu se înghesuia nimeni să preia funcția de prim-ministru. Nu știau cum să se facă că plouă și căutau tehnocrați pe care să-i bage la înaintare. Și nici pe aceia nu-i găseau! Marii bărbați politici! Marii asumați de astăzi! Marii critici!”, își începe postarea Ciprian Ciucu.

Acesta susține că reformele sunt blocate de către cei care își văd amenințate privilegiile, iar acum promovează mesajul că Bolojan este împotriva poporului.

Bolojan comparat cu Adenauer

„Au semnat cu bună știință un protocol de guvernare, cât de cât reformist, dar cu gândul de boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Și apoi au amânat și au compromis orice reformă care ar fi luat din privilegiile lor”, crede liberalul.

El consideră că este „cu totul nedrept” faptul că Bolojan este atacat zilnic în presă de către oameni care au blocat măsurile agreate în 2025, măsuri care ar fi dus la tăierea privilegiilor și la o situație mult mai bună a țării.

„Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația după care au blocat reformele necesare după care a început subminarea credibilității singurului om asumant și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat TOT DE EI! (…) Repetenții dau lecții. Iar cei obscen de bogați din afaceri cu statul și în privilegii îl caută la ceasul de la mână”, a spus Ciucu.

Primarul face un apel către liberali să rămână alături de Bolojan, omul care a salvat partidul de la un dezastru electoral la alegerile parlamentare din 2024.

„Venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor lor. Cu o abnegație demnă de Adenauer…”, a conchis Ciucu.

Băluță l-a comparat pe premier cu Ceaușescu

Primar al Sectorului 4 din Capitală şi preşedinte al PSD Bucureşti, Daniel Băluţă a declarat, pentru Hotnews, că Ilie Bolojan nu ascultă „vocea oamenilor”. Printre atacuri în serie lansate la adresa premierului, Băluță l-a comparat pe Bolojan cu Nicolae Ceaușescu.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar.

Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan.

Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice, pentru că, în ambele situaţii, vocea oamenilor a fost ignorată. Insistența pentru plata datoriei externe a dus la prăbușirea puterii de cumpărare, la sărăcirea populației, şi la prăbuşirea regimului”, a susţinut Daniel Băluţă, la emisiunea HotSpot de la HotNews.

„Schimbați-vă sau vă schimbăm”

Un alt atac virulent împotriva premierului a venit din partea lui Claudiu Manda, secretarul general al PSD, după anunțul INS privind intrarea în recesiune tehnică.

„PSD şi-a asumat responsabilitatea guvernării şi a încercat să corecteze această direcţie din interior. Dar responsabilitatea nu înseamnă să girezi la nesfârşit o strategie care produce blocaj economic şi tensiune socială. În forma actuală, această direcţie nu poate continua. Domnule Bolojan, vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!”, a scris Manda pe Facebook.

Premierul este acuzat că are „o abordare fixistă” în ce privește economia, prin respingerea măsurilor propuse de PSD pentru relansarea economică.

„Consolidarea fiscală este necesară, dar transformarea ei într-un scop în sine, fără măsuri de stimulare economică şi dezvoltare, a frânat creşterea şi a împins România în recesiune. Iar pentru asta sunteţi VINOVAT dumneavoastră, domnule Bolojan, pentru că aţi căutat mereu scuze pentru amânarea singurelor măsuri care ar fi putut echilibra economia românească”, a afirmat Manda.