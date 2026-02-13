Condamnare pentru spionaj în favoarea Rusiei. Un leton a transmis informații către GRU

Un tribunal din Letonia a condamnat un om la şase ani de închisoare pentru că a spionat în beneficiul Rusiei, informează vineri media naţionale, potrivit Agerpres.

Cetăţeanul leton a fost găsit vinovat că a transmis informaţii Serviciului rus de informaţii militare (GRU). Potrivit agenţiei letone de ştiri LETA, s-a ajuns la acest verdict în urma unui acord între tribunal şi inculpat.

Bărbatul, care a fost arestat în august 2025, se spune că ar fi acţionat din motive ideologice.

Managerul în construcţii a adunat ilegal informaţii despre locaţiile unor facilităţi militare letone, infrastructuri şi trupe NATO staţionate în republica baltică, potrivit informaţiilor primite de tribunal.

Comunicarea cu serviciul GRU ar fi avut loc prin intermediul unui canal de Telegram.

Letonia, stat membru UE şi NATO, se învecinează la est cu Rusia şi cu aliatul său Belarus.