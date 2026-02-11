Consilier al lui Bolojan, reclamat la CNCD după o declarație despre bugetari, în care a spus că sunt „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicația lui Burduja

Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), conform unui comunicat transmis miercuri de organizație.

Fostului ministru al Energiei i se reproșează că a afirmat, într-un interviu pentru Adevărul, că „la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, oameni care își completează veniturile și oameni nebuni”.

„De cele mai multe ori, la stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, atâta fac ei pe lună, ei merită efectiv 1.000 de euro, 800 de euro, dar nici n-ai ce face cu ei, oameni care își completează veniturile din surse ilegale, deci hoți, pentru că nu pot să trăiască dintr-o mie de euro, sau, a treia categorie, oameni nebuni”, a spus Burduja, în interviu.

„Eu am încercat să construiesc echipe de oameni nebuni (…), pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu 800 de euro, cu 700 de euro, cu 1.000 de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva în urma lor pentru România”, a adăugat el.

În comunicatul de miercuri, în care solicită amendarea lui Burduja, SAALG susține că afirmația făcută de către consilierul premierului „nu reprezintă o critică punctuală, contextuală şi proporţională, raportată la situaţii concrete, ci o etichetare globală, degradantă şi ofensivă, formulată la adresa unui grup larg de persoane definite prin apartenenţa la o categorie socială (angajaţi în sectorul public)”.

SAALG denunță o „triplă stigmatizare”

Organizația sindicală susține că afirmația făcută de consilierul premierului „califică în bloc categoria drept «incompetenţi», inducând ideea unei inaptitudini generalizate”, și „asociază categoria cu conduite ilicite, sugerând că «îşi completează veniturile» prin mijloace nelegitime (preluat public ca «hoţi»), ceea ce echivalează cu o culpabilizare colectivă”.

SAALG mai spune că Sebastian Burduja a folosit „expresia «oameni nebuni» ca insultă și etichetă depreciativă, invocând implicit sănătatea mintală ca trăsătură de dispreţ social”.

„Prin această triplă stigmatizare, mesajul are aptitudinea obiectivă de a afecta demnitatea persoanelor vizate, de a le delegitima în spaţiul public, de a alimenta ostilitatea socială şi de a crea un cadru degradant şi ofensiv în raport cu angajaţii din sectorul public, inclusiv în mediile profesionale în care aceştia interacţionează cu publicul şi cu alte categorii socio-profesionale”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul a subliniat că „folosirea unei etichete asociate sănătăţii mintale ca atribut depreciativ consolidează stereotipuri şi prejudecăţi despre persoanele cu tulburări psihice ori handicap psihosocial, sugerând că «boala mintală» este sinonimă cu inadecvarea socială ori morală, ceea ce amplifică stigmatizarea acestui criteriu și contribuie la crearea unui climat ofensiv şi degradant pentru persoanele afectate sau percepute ca atare”.

SAALG cere amendarea consilierului

Sindicatul cere Consiliului „constatarea şi sancţionarea faptei contravenţionale constând în hărţuire și discriminare prin atingerea demnităţii şi crearea unui cadru degradant şi ofensiv faţă de un grup social determinat, prevăzută de art. 2 alin. (4)– (5) din O.G. nr. 137/2000, coroborat cu art. 26 din acelaşi act normativ”.

SAALG solicită „aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantumul apreciat de Colegiul director, raportat la gravitate şi la calitatea publică a persoanei reclamate, în limitele art. 26 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000”.

Articolul invocat de organizație stabilește că o astfel de contravenție, de care îl acuză pe consilierul onorific al premierului, „se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate”.

SAALG mai cere „dispunerea măsurii publicării în mass-media a unui rezumat al hotărârii”, precum și „dispunerea de măsuri reparatorii şi preventive adecvate (recomandări publice, retractare și clarificare publică, conduită de comunicare nediscriminatorie), astfel încât să fie înlăturate consecinţele atingerii demnităţii şi să fie prevenită repetarea”.

Precizările lui Sebastian Burduja

Comentând situația pentru Digi24.ro, consilierul onorific al premierului și-a nuanțat afirmațiile inițiale și a spus că oamenii care „muncesc 12-14 ore” la stat pe salarii de trei ori mai mici decât cele pe care le-ar putea câștiga în mediul privat „sunt nebuni, nebuni de România”.

El susține că „se pune o anatemă că la stat trebuie să fie salarii mici”, deși „nu e corect”, pentru că există cazuri de bugetari care „au răspunderi de miliarde de euro pe mână” și „nu poți să-i ții cu 1.000 de euro, pentru ca nu e un salariu pe măsura competențelor și răspunderilor lor”.

Sebastian Burduja a fost întrebat la ce s-a referit în celelalte cazuri.

„Cei incompetenți pleacă sau trebuie să plece (…). Cei care încalcă legea, cu atât mai mult dacă sunt din instituțiile statului, trebuie să răspundă exemplar pentru asta. Când au încălcat legea, am fost primul care a făcut demersurile necesare și acolo trebuie aplicată legea. Dar repet, majoritatea sunt din categoria «nebunilor» de România, să știți, din fericire pentru țara asta”, a adăugat Sebastian Burduja.