Contrast la Casa Albă: Trump se laudă cu succese economice, în timp ce doar unul din trei americani e mulțumit de politicile președintelui

Președintele Donald Trump a ținut un discurs la Casa Albă înainte de sărbatori pentru a se lăuda cu succesele economice din primul an de mandat. Sursă foto: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Într-un discurs rar ținut miercuri seara de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat cu realizările sale și a dat vina pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pentru creșterea prețurilor de consum, în timp ce partidul său se pregătește pentru alegerile intermediare dificile de anul viitor, transmite Reuters.

„Acum unsprezece luni, am moștenit o situație dezastruoasă și o repar”, a spus Trump într-un discurs care a durat mai puțin de 20 de minute și a fost rostit într-un ritm extrem de rapid.

Președintele republican, care protestează în mod regulat că nu i se recunosc meritele pentru realizările sale, a prezentat puține inițiative politice noi pentru a aborda costurile ridicate.

Alocuțiunea a fost ținută cu un sentiment pronunțat de nemulțumire, Trump plângându-se de invaziile migranților, crimele violente și drepturile transsexualilor în Sala de recepții diplomatice a Casei Albe, decorată cu ornamente de sărbători.

Biden, învinuit pentru problemele din SUA

El a dat vina pe fostul președinte Joe Biden, pe acordurile comerciale anterioare, pe imigranți și pe ceea ce a descris ca fiind un sistem corupt.

În același timp, Trump a lăudat munca administrației sale din acest an într-o serie de domenii, de la reducerea trecerilor ilegale a frontierei până la scăderea prețurilor unor bunuri. Și a promis că națiunea va fi mai puternică anul viitor.

Printre puținele inițiative politice, Trump a anunțat că administrația sa va trimite un „dividend de război” de 1.776 de dolari către 1,45 milioane de membri ai serviciilor armate americane săptămâna viitoare.

„Vreau ca banii să ajungă direct la oameni”

De asemenea, el a susținut o propunere republicană de a trimite bani direct publicului pentru a compensa costul asigurării de sănătate, în loc să acorde subvenții prin Legea privind îngrijirea medicală accesibilă. Această propunere nu a primit încă suficient sprijin în Congresul SUA.

„Vreau ca banii să ajungă direct la oameni, astfel încât să vă puteți cumpăra propria asigurare de sănătate”, a spus Trump. „Singurii pierzători vor fi companiile de asigurări.”

În mod surprinzător, el a dedicat puțin timp afacerilor externe, un subiect care a ocupat o mare parte din primul său an de mandat.

El a făcut o referire în treacăt la războiul din Gaza, dar nu a menționat războiul din Ucraina sau conflictul care se prefigurează cu Venezuela.

Trump, note slabe la economie

Discursul i-a oferit președintelui ocazia de a aborda preocupările oamenilor legate de costul vieții și puterea de cumpărare a americanilor, subiect pe care Trump l-a catalogat constant drept o invenție propagandistică a Partidului Democrat.

În timp ce a dat vina pe Biden, Trump a recunoscut că prețurile rămân ridicate, dar a susținut că națiunea este „pregătită” pentru un boom economic.

„Voi reduce aceste prețuri ridicate și le voi reduce foarte repede”, a dat asigurări liderul de la Casa Albă.

El a promis că situația se va îmbunătăți în 2026, invocând politicile sale fiscale, tarifele și planurile de a-l înlocui pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell.

Acest calendar ar fi o veste binevenită pentru colegii republicani ai președintelui american, care încearcă să mențină controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în alegerile din noiembrie anul viitor.

Preocupări înainte de alegerile intermediare

Cu aproape un an înainte de alegeri, democrații subliniază deja preocupările legate de costul vieții și diferențele în ceea ce privește politica de sănătate.

Trump a făcut campanie pe tema economiei, profitând în mod eficient de inflația ridicată din timpul președinției lui Biden pentru a o învinge pe fosta vicepreședintă Kamala Harris în alegerile de anul trecut.

În calitate de președinte, politicile tarifare ale lui Trump din acest an au creat incertitudine și au crescut prețurile într-o economie care este supravegheată de administrația sa de aproape un an – iar Trump, la fel ca Biden înaintea lui, s-a străduit să convingă americanii că economia este sănătoasă.

Datele de marți ale unui nou sondaj Reuters/Ipsos au indicat un nivel scăzut de încredere în președintele SUA: doar o treime dintre americani se declară mulțumiți de performanța lui Trump în gestionarea economiei.

După discurs, democrații au susținut că Trump le-a oferit americanilor puține soluții la preocupările lor. Senatorul Mark Warner din Virginia a calificat discursul drept „o încercare tristă de a distrage atenția”, în timp ce guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un potențial candidat la președinție în 2028, a postat pur și simplu cuvântul „Eu”, referindu-se la Trump, de peste 700 de ori.

Discursul, într-un moment cheie

În discursul său, Trump a afirmat că a atras investiții în valoare de 18 trilioane de dolari, care vor crea locuri de muncă și vor deschide fabrici. El a atribuit acest lucru politicii sale tarifare: „În urmă cu un an, țara noastră era practic moartă… Acum suntem cel mai fierbinte punct de pe harta investițiilor mondiale.”

Discursul a avut loc cu doar o zi înainte de publicarea unui raport foarte așteptat privind inflația, realizat de Biroul de Statistică a Muncii.

După ce a atins un minim de 2,3% în aprilie, la doar trei luni de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, inflația anuală a crescut constant de atunci.

În general, datele recente ale guvernului au arătat că economia a înregistrat o ușoară revenire după ce s-a contractat în primele luni ale anului. Cu toate acestea, datele arată și că creșterea locurilor de muncă a încetinit în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, șomajul a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar prețurile de consum rămân ridicate.