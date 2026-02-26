Coreea de Nord, gata să „se înțeleagă bine” cu SUA, dar cu o condiție-cheie. Anunțul lui Kim Jong Un

Kim Jong Un a prezentat poziția oficială privind relația cu SUA și statutul militar al țării, respingând totodată dialogul cu Coreea de Sud, la închiderea congresului partidului de guvernământ care a avut loc miercuri, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Dacă Washingtonul „respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție și abandonează politica sa ostilă nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite”, a declarat liderul nord-coreean la închiderea celui de-al 9-lea Congres al Partidului Muncitorilor, desfășurat la Phenian.

Mesajul lui Kim Jong Un vine în contextul în care, anul trecut, președintele american Donald Trump s-a arătat „100% deschis” unei întrevederi, recunoscând informal Coreea de Nord ca fiind „într-un fel, o putere nucleară”.

Deși Phenianul nu a răspuns imediat acelei propuneri, actualul discurs indică o temperare a retoricii față de Washington, comparativ cu 2021, când SUA erau descrise drept „cel mai mare dușman”.

În schimb, Kim Jong Un a adoptat o poziție radicală față de Seul. El a respins inițiativele de pace ale președintelui sud-coreean Lee Jae Myung, afirmând că Phenianul va înceta „pentru totdeauna” să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioți.

Liderul nord-coreean a calificat Coreea de Sud drept „cel mai ostil dușman” și a descris eforturile de conciliere ale vecinului din sud drept „înșelătoare”, a transmis agenția oficială de presă a regimului, KCNA.

În ciuda semnalelor diplomatice, regimul continuă să își consolideze arsenalul. Estimările recente ale biroului prezidențial sud-coreean indică faptul că Phenianul produce suficient material pentru a asambla până la 20 de noi arme nucleare anual.

Cel de-al 9-lea congres s-a încheiat miercuri cu o paradă militară de amploare, marcând finalul celor șapte zile de dezbateri politice și strategice.