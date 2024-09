CTP: „Diploma lui Ciolacu și atrocitățile lui Bulai – invizibile”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că „poți să devii președintele României fără să ai niciun fel de calificare”, afirmând că premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la cea mai înaltă funcție în stat, „abia acum” va avea o problemă, dacă nu va prezenta public diploma sa de Bacalaureat, în timp ce critică, pentru atitudinea de tăcere, și conducerea SNSPA în cazul acuzațiilor de hărțuire sexuală pentru care i s-au adus sociologului și profesorului Alfred Bulai.

„Poți să devii președintele României fără să ai niciun fel de calificare. Nu ți se cere diploma de bacalaureat, ca să nu mai vorbim de cea de facultate”, a scris miercuri Cristian Tudor Popescu (CTP), într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „Diploma lui Ciolacu și atrocitățile lui Bulai – invizibile”.

„Dacă Marcel Ciolacu spunea: «N-am diplomă de bacalaureat, nici diplomă de absolvire a ecologiei drepte la o facultate particulară strâmbă», se găseau destui cetățeni care să-l voteze exact pentru asta. Dl. Ciolacu pretinde însă că are bacalaureatul. Ne-a comunicat, în fine, după o cercetare aprofundată, nota: 7,03. Putea să spună și 10,03, căci diploma n-a scos-o la iveală”, afirmă gazetarul.

Conform jurnalistului, dacă Marcel Ciolacu „nu poate să arate actul, hârtia, atunci abia acum candidatul la președinție are o problemă: fals în declarații și uz de fals în scop electoral”.

CTP: „Colegii intelectuali ai lui Alfred Bulai se declară surdo-muți și orbi”

În cazul scandalului de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, gazetarul afirmă că „de mai rău de două luni încoace, conducerea SNSPA, colegii intelectuali ai lui Alfred Bulai se declară surdo-muți și orbi. N-am știut, n-am cunoscut, n-aude, n-a vede”.

Ce mai spune CTP despre cazul Bulai:

Acum însă, procurorii descoperă adevărate atrocități comise de Bulai, pe lângă hărțuirea sexuală, agresarea psihică și înfometarea «experimentală» până la leșin a studentelor în așa-zisele ore de «Practică». ADICĂ, ÎN CADRUL UNIVERSITAR, AL ORELOR DIDACTICE DIN INTERIORUL SNSPA (sublinierea autorului, n.r.), nu acasă la Bulai.

Dl. decan Cristian Pârvulescu continuă să susțină că nici el, nici rectorul Pricopie nu au știut că s-a chemat și Ambulanța pentru studente aduse la limită de Bulai. Altfel, ar fi acuzați de complicitate.

Așa, era de așteptat și de bun-simț să anunțe că demisionează. Nimic, tăcere.

Cum și Bulai tace ca un pește.”

Reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu vine după ce marți, într-o postare pe rețeaua de socializare TikTok, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că și-a căutat diplomele de bacalaureat și de licență, ocazie cu care a aflat și notele de la examenele susținute acum câteva decenii.

„Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor (luni seară – n.r.) și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la bacalaureat. Oameni buni, eu bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele ca să închidem acest circ care, la început, am crezut că este unul într-o limită normală”, a spus liderul PSD.

Ciolacu a spus că a luat bacalaureat cu nota 7,03 și că și-a căutat și găsit și diploma de licență. „Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, a adăugat candidatul social-democraților la președinția României.

El declarase anterior, într-o conferință de presă susținută luni, că nu știe exact ce medie a avut la examenul de Bacalaureat, dar că aceasta a fost „suficient de bună”.

Miercuri, sociologul Alfred Bulai a fost reținut, după ce a fost audiat timp de câteva ore, pentru prima dată de la declanșarea anchetei pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual şi agresiune sexuală. Ancheta a fost declanșată în urma investigației site-ului Snoop care a dezvăluit abuzuri sexuale ale profesorului de la SNSPA asupra unor studente.

Conform reprezentanților Parchetului Sectorului 1, la finalul celor peste trei ore de audieri la Secția de Poliție, Alfred Bulai a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunile de folosire abuzivă a funcției în scop sexual și agresiune sexuală, în concurs.

Bulai are calitatea de suspect.

În cele peste trei ore petrecute la audieri în fața procurorilor, fostul profesor de la SNSPA s-a prevalat de dreptul la tăcere, conform unor surse judiciare.

Ancheta a fost declanșată după ce site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit, la finalul lunii iulie, că sociologul Alfred Bulai, profesor, șeful departamentului de sociologie de la SNSPA și cunoscut analist politic, în vârstă de 61 de ani, le cerea studentelor să se dezbrace în fața lui, în practică, în camera unde era cazat și unde le chema să le ofere feedback academic.

Jurnaliștii de la Snoop au scris că Bulai chema studentele și la terase pentru a discuta prestația lor la curs, dar le punea întrebări despre viața lor sexuală. Acesta le vorbea și câte patru ore despre cum trebuie să se poarte o femeie, astfel încât bărbatul „să se simtă puternic”.

Victimele l-au înregistrat audio pe Alfred Bulai, iar Snoop a realizat un film de peste 20 de minute cu aceste înregistrări, cu declarațiile video ale fetelor și cu reacția lui Bulai.

În urma investigației Snoop, Alfred Bulai a fost suspendat din toate funcțiile de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, iar Poliția Capitalei și Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 au deschis dosar penal.

Tot miercuri, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, profesorul Cristian Pîrvulescu, a precizat, pentru HotNews.ro, că Bulai a dat în judecată universitatea după ce i-a fost desfăcut contractul de muncă, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor de la Snoop.

„Domul Bulai a notificat deja SNSPA în legătură cu o procedură juridică pe care a început-o împotriva noastră. Ieri (n.r. – marți, 3 septembrie) cred că s-a primit la serviciul juridic această notificare, din câte înțeleg pentru desfacerea abuzivă a contractului de muncă (…). Nu am văzut notificarea, mi-a comunicat-o domnul rector ieri”, a spus Cristian Pîrvulescu, decanul facultătții la care Bulai a predat.

Pîrvulescu a adăugat că, dată fiind această acțiune în instanță, reprezentanții SNSPA trebuie să fie rezervați în declarațiile publice pe care le fac cu privire la Alfred Bulai.

„Asta ne obligă să fim cât se poate de rezervați în comentariile pe care le facem pentru că ele pot fi interpretate din punct de vedere juridic. Sunt absolut convins că în procesul care va avea loc vor încerca să demonstreze că ne-am antepronunțat, ceea ce am încercat pe cât posibil să nu facem”, a precizat decanul Facultății de Științe Politice de la SNSPA.