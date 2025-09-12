Cu cine vei fi coleg de birou peste 15 ani și ce trebuie să faci să te adaptezi. Generația Alpha ne prinde din urmă  

Cea mai tânără cohortă demografică, Generația Alpha (copiii născuți între 2010–2025), va intra masiv pe piața muncii în următorul deceniu. Sunt cea mai numeroasă generație, peste 2 miliarde, și au crescut cu tehnologia „la robinet”. Pentru angajatori și pentru colegii lor de mâine, întrebarea cheie e: cum vor arăta ca salariați?

Conferința „Generația Alpha – Viitorul în construcție" este ocazia cu care știința, vocea experților și experiența își dau întâlnire pentru a oferi părinților și profesorilor un ghid solid de înțelegere, susținere și orientare a copiilor preadolescenți și adolescenți.

Nativi AI din școală

Copiii generației Alpha vin dintr-o școală unde AI a depășit deja zona de utilizare pasageră. Japonia are ghid oficial pentru folosirea AI în învățământul primar și secundar. În Emiratele Arabe Unite AI devine materie obligatorie din grădiniță până la clasa a XII-a în școlile publice începând cu 2025/2026, în curriculă existând module despre utilizare etică și evaluarea critică a conținutului generat de AI. În China, Ministerul Educației a publicat în 2025 ghiduri pentru o programă „în spirală” de alfabetizare AI pe tot parcursul învățământului de bază. În școlile din Beijing copiii au în orar minimum 8 ore/an de AI, iar în Hangzhou, cursurile devin deja obligatorii.

În Europa, proiecte precum AI4T din care fac parte Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg și Slovenia dezvoltă instrumente AI pentru evaluare în gimnaziu. De asemenea, în Franța a fost dezvoltată o aplicație de recapitulare pentru liceeni, MIA.

În aceste condiții, tinerii vor ajunge în câmpul muncii deja obișnuiți să învețe singuri, fără să „mai fure meserie” de la un alt om, dar și cu dorința de a primi feedback rapid și cu ideea că „învățarea” nu se oprește la absolvire. Companiile vor fi nevoite să aibă bugete reale de upskilling, iar mentoratul asistat de AI nu va fi privit ca un beneficiu excepțional, ci ca o normă firească.

Martori ai muncii de acasă, în pandemie

O mare parte dintre copiii generației Alpha au asistat, copii fiind, la conferințe părinților lor îmbrăcați în pantaloni de pijama și cămașă și sacou, la masa din bucătărie. Au trăit andrenalina deadline-urilor din mașină în drum spre cumpărături și au avut nenumărate vacanțe în care laptopul de birou a făcut parte din bagaj. Nu mai percep serviciul drept un loc, ci o activitate. Estimările arată că 64% dintre joburile lor încă nu există, de aceea apare și o presiune de a recruta oameni cu aptitudini transferabile (adaptabilitate, gândire critică, colaborare) și de a oferi flexibilitate reală.

Când vor aplica pentru joburi, cei din generația Alpha vor cere mai degrabă pachete flexibile de genul muncă în mod hibrid/remote, plata pe obiective îndeplinite, nu pe ore lucrate. De asemenea, traseele de carieră non-liniare vor conta mai mult decât titulaturi rigide.

Vor incluziune socială și protejarea planetei

Într-un sondaj realizat în SUA, copii de 12-15 ani au spus că ei pun accent pe ajutorul dat altora și că prețuiesc tratamentul egal între oameni. Mai mult de o treime dintre ei declară că vor „să facă o diferență” pentru oameni sau pentru mediu. Pe scurt, vin cu așteptări legate de etica organizației și de impactul ei social. Odată ajunși să își caute un loc de muncă, vor verifica mai atent decât generațiile anterioare reputația angajatorilor. Pentru ei, politicile de diversitate și incluziune vor trebui să fie măsurabile, nu decorative.

Amestec echilibrat de mediu digital și fizic

Sunt nativi digitali, dar nu exclusiv online. Cultura de joacă a generației Alpha a favorizat mai degrabă creația și colaborarea, în detrimentul competiției. Născuți direct cu telefonul în mână, acești copii dau uneori semne de oboseală digitală, așa că se duc tot mai mult către activități offline. Școlile și brandurile răspund cu experiențe în aer liber, iar dorința lor de a participa la tot felul de festivaluri poate fi un semn că au nevoie de interacțiune fizică. Studiile arată că experiența în persoană este apreciată, chiar dacă instrumentele digitale rămân omniprezente.

Joburile viitorului vor trebui să combine sinergii digitale puternice cu spații fizice unde să poată fi organizate întâlniri scurte, dar creative.

Țin la sănătatea mintală

Un studiu realizat pe 12.000 de copii, timp de 3 ani, a descoperit că riscul de depresie la (pre)adolescenți crește direct proporțional cu timpul petrecut pe platformele de social media. Partea bună este că ei conștientizează acest lucru și sunt mai atenți la aspectele legate de sănătate mintală. De aceea, au nevoie de reguli stricte în privința accesului la mediul online.

Nu va trebui să ne mirăm că odată ajunși angajați vor cere politici de lucru „human-first” cu program predictibil, dreptul la deconectare, sprijin psihologic, meeting-uri scurte cu pauze.

Vor să facă bani din adolescență

Analizele despre generația Alpha indică un apetit crescut pentru a câștiga bani devreme, mai ales din activități secundare, altele decât jobul principal. De aceea, puterea de cumpărare a cohortei e estimată în trilioane de dolari în anii următori. În combinație cu educația asistată de tehnologie, această tendință va produce angajați care cer transparență (bonusuri, equity, KPI clari) și care privesc firma și prin lentila intraprenoriatului (adică se simt și ei parte din business).

Cum trebuie să se transforme companiile

Fie că vor sau nu, companiile vor trebui să își regândească strategiile de personal dacă își doresc să convingă tinerii să se angajeze. Trebuie să găsească soluții pentru a le oferi cât mai multă autonomie, nu doar varianta „2 zile de birou/3 de acasă”. În plus, bugetele de training, în special în zona de AI vor trebui crescute, iar angajații vor avea nevoie de timp plătit pentru a învăța lucruri noi. Generația Alpha nu vrea să îi fie invadat spațiul personal, așa că angajatorii trebuie să uite de e-mailuri sau mesaje pe WhatsApp la ceas de seară.

E nevoie ca toate aceste lucruri să fie făcute într-un mediu care spijină incluziunea socială și care pune preț pe protecția mediului.

Sam Altman, CEO Open AI, spune că educația se va schimba masiv în 15–20 de ani pe măsură ce AI devine infrastructură de învățare. Pentru copiii generației Alpha, asta înseamnă să ajungă la job cu așteptarea că pot învăța orice, oricând, cu ajutorul unui „asistent” digital. Vor fi angajați care se vor adapta ușor, dornici de învățare continuă, vor cere flexibilitate și sens. În plus, vor evalua angajatorii după impactul social și vor naviga între mediul digital și cel fizic. Companiile care pregătesc de pe acum procese, politici și spații pentru acest profil vor câștiga „războiul pentru talente” în următorii 10–20 de ani.

Conferința Generația Alpha – Viitorul în construcție

De ce să participi?

TEMATICI ȘI SPEAKERI

Secretele hormonilor: De la creștere la echilibru

Dr. BOGDAN PASCU

Dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică, membru al Societății Europene și Americane de Endocrinologie și al Societății Române de Endocrinologie, este unul dintre cei mai solicitați experți în România pe tema tulburărilor de creștere, obezității infantile și dezechilibrelor hormonale. Dr. Pascu detaliază mecanismele ascunse care dirijează ritmul de dezvoltare al copiilor – de la pubertate la vârsta de adult tânăr. De asemenea, de la el vei primi sfaturi practice pentru a susține tranziția de la preadolescență la adolescență și apoi la viața de adult în mod sănătos.

Inimi și minți: Emoțiile în pre-adolescență

Psiholog CORINA DOBRE

Corina Dobre este psiholog și psihoterapeut cognitiv-comportamental specializat în nevoile emoționale ale tinerilor. Creatoarea programelor „Puterea rezilienței” și „În lumea băieților”, este un sprijin pentru părinții care caută soluții reale și eficiente pentru a întări conexiunea cu copiii într-o perioadă sensibilă. În cadrul conferinței vei afla cum poți decripta mai bine emoțiile complexe ale tinerilor și cum puteți ajunge mai simplu la o cale de mijloc.

Cum poate deveni școala un loc în care copiii își pot descoperi potențialul maxim

Prof. MARCEL BARTIC

Marcel Bartic este profesor de istorie și activist civic, cu peste 20 de ani de experiență în lucrul cu școlile. În fiecare luni seară este gazda emisiunii Academia Europa FM.

Cu scopul de a calibra cât mai corect sistemul de învățământ pe nevoile copiilor, propune o viziune practică: cum poate școala să ajute elevii să-și îndeplinească visele? El va arăta cum pot profesorii și curricula să devină catalizatori autentici ai motivației și schimbării în bine.

De la talent la vocație: Ghid în descoperirea profesională

NORA MARCOVICI & ALEXANDRU RADU

Într-un duo complementar, Nora Marcovici, Associate Certified Coach acreditat ICF, și Alexandru Radu, Strategic Career Counsellor, ambii de la Future Mind, oferă o dublă perspectivă asupra viitorului tinerilor. Ei ajută părinții să identifice vocația celor mici încă din copilărie și să facă un plan strategic pentru viitor. Vei afla cum stabilești corect interesele și abilitățile copilului și cum le adaptezi la viața voastră de zi cu zi, ca să aibă viitorul care i se potrivește.

Vocea calmă în furtuna adolescenței

ERWIN ALBU

Erwin Albu, pedagog social cu expertiză în intervenții de criză pentru adolescenți, va discuta despre mecanismele de siguranță emoțională și educațională pe care le putem construi pentru cei aflați în momente de dificultate. Adolescența poate aduce furtuni. Erwin Albu va explica ce facem când valurile sunt prea mari pentru a le trece singuri.

Ce câștigi prin prezență?

Claritate, echilibru, strategie – fiecare panel aduce răspunsuri concrete, metodologii validate și soluții adaptate realității copiilor de astăzi.

Rețea și comunitate – fă pași cu alți părinți, educatori și experți într-un dialog construit pe încredere și profesionalism.

Acces la resurse – materiale, recomandări și conexiuni cu experți pregătiți pentru acțiune imediată.

Dată: 27 septembrie 2025

Locație: Commons Unirii – str. Halelor, nr. 5 zona Hanul lui Manuc, București

