Cum vrea China să domine lumea inteligenței artificiale. Xi Jinping anunță o „revoluție tehnologică majoră cu impact epocal”

Beijingul vrea să fie lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar își dorește, de asemenea, ca firmele să respecte un set de reguli din ce în ce mai complex, relatează The New York Times.

La sfârșitul lunii ianuarie, liderul Chinei, Xi Jinping, le-a spus unui grup de oficiali din întreaga țară că China se află în pragul unei „revoluții tehnologice majore cu impact epocal”.

Inteligența artificială, a spus el, este la fel de revoluționară precum motorul cu abur, electricitatea și internetul. Cu toate acestea, China nu trebuie să lase noua tehnologie „să scape de sub control”, a avertizat Xi, potrivit presei de stat. China trebuie să acționeze devreme și decisiv, anticipând și prevenind problemele cu prudență și precauție, a continuat el.

Rapid, dar cu respectarea regulilor

Declarațiile lui Xi evidențiază o tensiune care modelează industria tehnologică a Chinei, remarcă New York Times. Conducerea chineză a decis că inteligența artificială va impulsiona creșterea economică a țării în următorul deceniu. În același timp, nu poate permite ca noua tehnologie să perturbe stabilitatea societății chineze și controlul Partidului Comunist asupra acesteia.

Prin urmare, guvernul împinge companiile chineze de AI să facă două lucruri simultan: să se miște rapid pentru ca China să-și depășească rivalii internaționali și să fie în fruntea schimbării tehnologice, dar și să respecte un set tot mai complex de reguli.

Când Zhipu AI, una dintre cele mai promițătoare start-up-uri chineze din domeniul inteligenței artificiale, a depus luna trecută documentele pentru listarea la bursă în Hong Kong, evaluând compania la peste 6 miliarde de dolari, a avertizat investitorii cu privire la povara substanțială a respectării reglementărilor legate de AI. Similar cu OpenAI, Zhipu dezvoltă modele de inteligență artificială și aplicații care le folosesc, precum chatbotul ChatGLM.

Sistemul de cenzură al Partidului Comunist

Printre cerințele specifice de conformitate, regulile au obligat Zhipu să acționeze ca un gardian pentru a preveni răspândirea informațiilor pe care guvernul chinez le consideră ilegale. Zhipu nu putea fi sigură că autoritățile de reglementare vor considera întotdeauna compania conformă, ceea ce „ne poate expune la consecințe juridice, financiare și operaționale semnificative”, a declarat compania într-un document oficial.

Internetul a fost cândva perceput ca o amenințare existențială la adresa Partidului Comunist aflat la putere, dar Beijingul l-a adus sub control printr-un sistem de cenzură și printr-un control strict asupra celor mai mari companii de internet din China. Inteligența artificială reprezintă o dilemă similară: o forță transformatoare care promite câștiguri economice, dar care are și potențialul de a submina controlul partidului asupra puterii.

Deși administrația Trump a relaxat restricțiile comerciale pentru anumite cipuri puternice de AI produse de Nvidia, principala preocupare a industriei chineze de inteligență artificială rămâne accesul la semiconductorii necesari pentru alimentarea sistemelor avansate.

Controlul informației și protecția datelor

Însă barierele de reglementare ale Chinei adaugă un alt nivel de constrângere și plasează firme chineze precum Alibaba, DeepSeek și Zhipu într-o poziție dificilă: să alerge pentru a dezvolta sisteme de AI la fel de puternice ca cele ale rivalilor lor străini, precum OpenAI și Anthropic, respectând în același timp mai multe reglementări decât concurenții lor globali.

„Ceea ce sunt obligate legal să facă OpenAI și Alibaba în ceea ce privește testarea înainte de lansare este destul de diferit”, a spus Scott Singer, cercetător la Carnegie Endowment for International Peace.

Noua lege privind AI din California, de exemplu, cere companiilor să planifice pentru posibilitatea ca un sistem de inteligență artificială să depășească controlul uman sau să provoace un număr mare de decese. Regulile Chinei, în schimb, se concentrează mai mult pe controlul informației și protecția datelor, a spus Singer.

Din 2022, companiile tehnologice chineze sunt obligate să furnizeze guvernului detalii despre algoritmii din spatele unor funcții precum derularea infinită a videoclipurilor în aplicații ca RedNote și versiunea chineză a TikTok, Douyin.

Companiile trebuie să explice guvernului cum funcționează aplicațiile lor și să mențină autoritățile la curent pe măsură ce tehnologia evoluează. Cu cât autoritățile percep o influență mai mare a unei aplicații asupra opiniei publice, cu atât îi acordă o atenție mai mare.