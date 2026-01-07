Cursuri suspendate din cauza iernii. Școli din trei județe vor fi închise joi şi vineri

Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea de electricitate şi încălzire sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj”, a informat miercuri seară Ministerul Educaţiei.

Conform anunțului ministerului, este vorba despre Şcoala Primară General Berthelot şi Şcoala Gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, de Şcoala Gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Marca, Şcoala Primară Glod şi Liceul Tehnologic Mihai Viteazu din Zalău, judeţul Sălaj.

Ministerul mai precizează că informaţiile sunt cele primite până la ora 16:00 şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile luate la nivel judeţean.

De asemenea, Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.