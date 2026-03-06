„Dacă nu se opresc, Teheranul va deveni Gaza”. Mărturii din Iran după „cea mai grea noapte” de bombardamente

Insomnia, frica și epuizarea au cuprins locuitorii din Teheran, după mai multe valuri succesive de atacuri care au lovit capitala Iranului, potrivit mesajelor trimise de persoane aflate în oraș. Mai mulți dintre ei au descris pentru The Guardian atacurile din noaptea de joi spre vineri drept cele mai intense din cele șase zile de război.

În condițiile în care Iranul a impus un blocaj aproape complet al internetului, informațiile care ies din interiorul țării sunt fragmentare și greu de verificat.

Totuși, într-o serie de relatări transmise prin conexiuni proxy și în apeluri telefonice cu prieteni aflați în străinătate, locuitorii din Teheran au descris o noapte marcată de explozii intense.

„Cine va mai rămâne într-un Iran liber dacă vom fi uciși cu toții?”

Zahra, profesoară și mamă a unui copil, care locuiește în centrul Teheranului, a spus că loviturile, pe care le-a descris drept cele mai intense de până acum, au făcut-o să se teamă profund pentru civilii care se află în pericol nu doar din cauza atacatorilor Iranului, ci și din cauza propriului guvern.

„Este pentru prima dată de la începutul războiului când mi-e cu adevărat teamă pentru ceilalți iranieni. Suntem prinși între regimul care ne ucide cu mitraliere și o putere străină care, cel mai probabil, a decis că suntem victime colaterale”, a spus Zahra.

Numele persoanelor care au trimis mesaje pentru The Guardian au fost schimbate pentru a le fi protejată identitatea.

Deși participase la proteste împotriva guvernului în ianuarie și a spus că a salutat moartea liderului suprem, Ali Khamenei, în primele momente ale războiului, în urmă cu o săptămână, femeia spune că a devenit tot mai îngrijorată de numărul victimelor civile.

„Bucuria inițială că liderii regimului plătesc pentru ceea ce au făcut se transformă rapid în teamă. Cine va mai rămâne într-un Iran liber dacă vom fi uciși cu toții?”, a spus Zahra.

Ea a descris noaptea de joi drept diferită de orice a trăit până acum. „Nu cred că am mai trăit vreodată o noapte ca aceasta și nici măcar nu am văzut așa ceva în filme. Mi-e foarte teamă, mai ales pentru că suntem într-o pană totală de informații.”

„Dacă nu se opresc acum, Teheranul va deveni Gaza”, a spus Farzad, un bărbat de 36 de ani care a fugit din oraș. „Acum putem face diferența între sunetul avioanelor de luptă, al apărării antiaeriene și al rachetelor. Uneori stăm împreună și privim pe cer traiectoriile rachetelor hipersonice.”

„Mă întristează că majoritatea oamenilor din jurul meu sunt mulțumiți de această situație, atât cei pro-regim, cât și cei împotriva regimului. Fiecare din motive diferite. Nimănui nu pare să-i pese de viețile nevinovate”, a spus Farzad. „În cele din urmă, e exact cum spune vorba: «Fie că este ucis lupul, fie că lupul devorează păstorul, toată lumea ajunge prinsă în tragedie».”

„Noaptea aceasta a fost cea mai grea”

Un reporter din Teheran, aflat în partea estică a orașului, a povestit că a fost trezit de explozii violente. „Dormeam și, cumva, în ultimele zile reușisem să mai dorm, pentru că ne obișnuiserăm cu sunetul exploziilor. Dar dimineața devreme situația a devenit cu adevărat înfricoșătoare. Geamurile se zguduiau și puteam auzi oameni țipând.

Nu am fost loviți direct, dar am crezut că tavanul va cădea peste mine și voi muri. Sunt devastat să văd cum orașul meu, pe care îl iubesc, este distrus astfel.”

Reporterul a intrat ulterior offline și nu a mai putut fi contactat pentru actualizări.

Alte mesaje transmise publicației The Guardian prin intermediul unor contacte din străinătate descriu scene similare de panică în capitală. „Noaptea aceasta a fost cea mai grea! M-am trezit din cauza avioanelor de luptă, apoi am simțit de parcă bombardamentul avea loc chiar lângă urechile mele. Am crezut cu adevărat că voi muri”, a spus un locuitor.

Un alt mesaj scurt, trimis pe Telegram, spune: „Nu am fost departe de moarte în bombardamentul din această noapte. Vă scriu doar ca să știți că am fugit între timp din capitală.”

„Vă rog să-l întrebați Trump dacă există un plan pentru a ne menține în siguranță”

Saeed, student la Universitatea din Teheran, a lansat un apel: „Vă rog să vă folosiți vocea pentru a-l întreba pe domnul Trump dacă există un plan pentru a ne menține în siguranță în timp ce lovesc ținte militare, pentru că suntem îngroziți că în atacurile din această dimineață, care chiar au părut cele mai intense de sâmbătă încoace, au fost uciși foarte mulți oameni.”

O fostă deținută politică din vestul Teheranului a spus că mai puțini locuitori au părăsit orașul decât în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut.

„Realitatea este că vina trebuie îndreptată spre guvernul care a provocat această distrugere și devastare și care acum arde în focul pe care l-a aprins singur. Ceea ce cred eu sau oamenii obișnuiți despre război, sau situația în care ne aflăm, nu contează cu adevărat atunci când nu are niciun efect asupra ecuației”, a spus aceasta.

„Aseară au lovit centrul Teheranului cu bombardiere B-2. Iar în această dimineață, pentru a doua oară, chiar am simțit că sunt foarte aproape de moarte”, a continuat ea.

Un activist pentru drepturile omului din centrul Teheranului a spus: „Acum este ciudat că, din cauza propagandei, majoritatea oamenilor cred că, cu cât bombardează mai mult, cu atât acest guvern va deveni mai slab. Aceasta este opinia lor. În mediile intelectuale există mulți oameni anti-război, dar la nivelul populației de rând nu. Oamenii au trecut prin atât de multe greutăți încât cred că, pe măsură ce bombardamentele continuă, majoritatea celor de pe stradă par chiar mai mulțumiți.”