O tânără de 23 de ani, jucătoarea-momentului la Wimbledon. Familia ei este miliardară în dolari

Emma Navarro nu reușise până în sezonul 2024 să treacă de primul tur la turneele de Grand Slam, stagiunea în curs aducând un salt important în jocul sportivei din SUA. Progresul evident nu a putut fi trecut cu vederea de Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep declarându-se încântat de prestația jucătoarei în vârstă de 23 de ani.

Născută pe 18 mai 2001 la Charleston, SUA, Emma nu a fost cel puțin până în acest an genul de jucătoare care să fie foarte cunoscută fanilor tenisului.

A atras atenția prin calificarea în turul trei de la Australian Open, apoi a continuat cu o calificare în optimile de la Roland Garros, iar acum este prezentă în sferturile de la Wimbledon.

Emma traversează cel mai bun moment al carierei, iar rezultatele din 2024 confirmă acest lucru.

Darren Cahill a observat-o la lucru pe Navarro, iar cuvintele antrenorului australian spun totul despre nivelul americancei.

„Emma a devenit noua mea jucătoare favorită din circuitul feminin, e o încântare să o priveşti” – Darren Cahill, pentru ESPN.

„Nu există vreo gaură în jocul lui Navarro. Poate merge până la capăt la acest Wimbledon”, a completat și Chris Evert, multipla campioană de Grand Slam, citată de Eurosport.

