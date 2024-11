De ce ar trebui copiii să facă vaccinul HPV. Medic: „La băieți, vaccinarea împotriva HPV aduce un dublu beneficiu”

Infecția cu HPV – Human Papiloma Virus – este cea mai cunoscută dintre cele cu transmitere sexuală din lume. Aproape orice persoană activă sexual poate intra pe parcursul vieții în contact cu acest virus. Jumătate din aceste infecții sunt cu tulpini cu risc oncogen înalt. Tulpinile oncogene de HPV produc modificări celulare care duc la apariția cancerului de col uterin, de vagin, de penis, de anus, de vulva sau ororfaringian. Pentru a asigura o protecție maximă în fața infecției, vaccinul HPV trebuie făcut atât de fete, cât și de băieți, începând cu vârsta de 11 ani, înainte de începerea vieții sexuale.

În România, vaccinarea anti-HPV a copiilor și adolescenților este gratuită și se face prin medicii de familie. Calendarul imunizării cuprinde două doze administrate la interval de șase luni pentru copiii cu vârste între 11 și 14 ani și trei doze, pentru cei cu vârste între 14 și 18 ani.

Infecția cu HPV se transmite lesne de la o persoană la alta, prin contact sexual, fiind una dintre infecțiile frecvente ale adolescenților și tinerilor cu vârsta de 20 de ani. Majoritatea din cele peste 120 de tulpini HPV care există nu sunt oncogene, nu produc simptome și sunt eliminate de sistemul imunitar al organismului.

Infecția persistentă, primul semnal de alarmă

Infecția persistentă cu anumite tulpini însă – 15, numite tulpini de risc înalt – pot provoca veruci genitale sau modificări celulare care duc la cancer. În SUA, mai mult de 37.000 de persoane sunt diagnosticate în fiecare an cu infecții HPV oncogen, cele mai multe cancere fiind de gât și cervicale, potrivit Centers for Diseases Control and Prevention, CDC.

În Uniunea Europeană, infecția cu HPV provoacă peste 67.000 de cancere anual, din care 3.300 sunt în România. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, INSP, 13,7% din cancerele diagnosticate sunt asociate cu infecția persistente cu HPV.

Această infecție persistentă este asociată cu apariția cancerului de col uterin, dar și a altor cinci tipuri de cancer, astfe: cancer anal – în peste 90% din cazuri; cancer orofaringian – unu din trei cazuri fiind produs de infecția cu HPV – cancerul vaginal – patru din cinci cazuri – cancer vulvar – circa jumătate din cancerele asociate infecției cu HPV și cancer penian – în peste 50% din cancerele de penis.

Maximum de eficiență, înainte de a începe viața sexuală

Deoarece infecția cu HPV este atât de comună și poate duce la cancer, majoritatea medicilor consideră că vaccinarea este singura metodă sigură și eficace de prevenție. „Infecția cu HPV face ca mii de femei să sufere și să moară în fiecare an din cauza cancerului de col uterin”, a declarat pentru parents.com dr. Paul Offit, MD, șeful Departamentului de Boli infecțioase al Spitalului de Copii din Philadelphia , SUA.

Pentru a avea maximum de eficiență se recomandă ca vaccinul HPV să fie administrat atât fetelor – deoarece acestea fac boala – cât și băieților – care sunt purtători ai virusului – începând cu vârste de 11 ani, înainte de începerea vieții sexuale. Vaccinurile HPV existente în piață protejează împotriva mai multor tulpini de papilomavirus uman, respectiv două, patru sau nouă variante virale. Nu conțin virus viu, ci inactivat, stimulând sistemul imunitar să producă niveluri înalte de anticorpi. Când mai târziu în viață o persoană vaccintă vine în contact cu virusul, acești anticorpi îl identifică și îl împiedică să infecteze celulele.

Ce efecte secundare pot apărea

Ca orice alt vaccin și cel împotriva infecției cu HPV poate avea efecte secundare. Cele mai multe dintre efectele secundare sunt ușoare și includ amețeală, febră, oboseală, durere la locul injectării, dureri de cap, greață, vărsături, stare de slăbiciune, sincopă.

Efectele secundare severe sunt rare. Printre acestea se numără anafilaxia, dificultățile de respirație, răgușeala, respirația șuierătoare, urticaria, paloarea, amețeala, bătăile rapide ale cordului, imediat ce s-a efectuat injecția, bolile autoimmune.

CDC a început să recomande vaccinarea în 2006. De atunci, cancerele asociate cu HPV au scăzut într-o proporție mai mare de 80%. Un studiu publicat de prestigioasa revistă medicală The Lancet a publicat un articol conform căruia, în Marea Britanie riscul de cancer cervical a scăzut cu 87% în rândul primei generații care a primit vaccinul HPV.

În România, vaccinarea anti-HPV este gratuită și are loc, la cerere, prin cabinetele medicilor de familie. Imunizarea se adresează copiilor cu vârste între 11 și 18 ani, băieți și fete. Copiii din grupa de vârstă 11-14 ani au nevoie de două doze de vaccin, în timp ce la grupa de vârstă 15-18 ani sunt necesare 3 doze de vaccin.

„La băieți, vaccinarea împotriva HPV aduce un dublu beneficiu: beneficiul creat de protecția directă – împotriva acelor forme de cancer care afectează și bărbații – și protecția indirectă – în sensul că ei, în momentul în care sunt vaccinați, nu mai pot fi vectori de transmitere, iar acest lucru contează foarte mult”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de vaccinologie al medicilor de familie din România, citat de HotNews.

Cum îi vorbești copilului despre vaccinare

Pentru unii părinți, discuția referitoare la vaccinul HPV și bolile cu transmitere sexuală poate fi una inconfortabilă. Mai ales dacă copilul este mic și nu prea știe mare lucru despre sex. Alți părinți ar putea fi îngrijorați că o discuție legată de acest subiect va determina un preadolescent sau un adolescent să devină activ sexual înainte de vreme sau să se angajeze în comportamente sexuale riscante.

„Dar cercetările arată că fetele decid dacă să-și înceapă sau nu viața sexuală în funcție de educația primită în familie și de valorile personale”, este de părere dr. Neal Halsey, directorul Institutului pentru Siguranța Vaccinurilor din cadrul Școlii de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg din Maryland și membru al consiliului revistei Parents.

„Nu există nicio dovadă că vaccinarea anti-HPV va schimba comportamentul copilului dumneavoastră”, a adaugat specialistul. Dacă nu vă simțiți pregătiți pentru o discuție referitoare la sexul practicat în condiții de siguranță atunci puteți să vă rezumați în a-i spune copilului că vaccinul ajută la prevenirea cancerului și atât, recomandă medicul.

Este important de reținut că vaccinul HPV protejează doar împotriva anumitor tulpini de virus, astfel încât copiii vaccinați se pot îmbolnăvi în continuare de alte tipuri, inclusiv cu cele care duc la cancer, atrage atenția specialistul: „ Așa că, atunci când vine momentul, este important să discutați cu copiii despre sex în condiții de siguranță.”