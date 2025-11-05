De ce spune Ciprian Ciucu că îl va întreba pe Nicușor Dan „pe canale neoficiale” dacă vrea să participe și la evenimentul său, după ce a fost la Cătălin Drulă

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Prima News că nu a avut „nicio reacție” când a văzut că președintele Nicușor Dan participă la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei, întrucât „era de așteptat”.

Când a fost întrebat dacă îl va invita și el la evenimentul său, Ciprian Ciucu a spus că, indiferent dacă ar decide să îl cheme pe președinte sau nu, decizia va naște discuții și va fi „răstălmăcită” în spațiul public.

„Primesc întrebarea aceasta (…). Evident că ar fi o onoare ca președintele României să vină și la tine în campanie, este normal, nu-i așa? E o onoare, în sine, e președintele României. Dacă nu l-aș invita, lumea o să zică, «a, nu l-a invitat, deci are ceva cu președintele», și nu am, l-am susținut în turul 2 cu tot sufletul și tare mă bucur că e președinte, că alternativa era mult, mult mai rea (…). Dacă îl invit, se răstălmăcește că îl invit și că nu știu ce”, a declarat Ciprian Ciucu.

În aceste condiții, susține liberalul, cel mai potrivită ar fi o discuție prealabilă „pe canale neoficiale”.

„Cel mai bine cred că ar fi ca pe canale neoficiale să agreăm dacă vrea să vină sau nu. Va trebui să îl contactez și să îl întreb dacă ar dori să vină”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Pe de altă parte, candidatul PNL a spus că el nu mai are nevoie de un eveniment de lansare propriu-zis.

„Eu sunt lansat, nu mai am nevoie de lansări. Despre ce vorbim? Toată lumea știe că voi candida, am declarat acest lucru. Va fi un eveniment așa, că să marchez câteva linii directoare și de disociere în program”, a adăugat el.

„Nu o să fiu genul de candidat care vede Bucureștiul ca o rampă de lansare”

Ciprian Ciucu susține că va candida la scrutinul din 7 decembrie cu un program care merge dincolo de cei doi ani și jumătate rămași din mandatul viitorului primar general.

„Este un program pentru șase ani de zile, pentru că și în Sectorul 6 am reușit să am rezultate nu imediat, după primul an, ci după primii doi, trei, patru ani au început să apară aceste rezultate. Viziunea mea este pe 10 ani de zile, ca să vă zic adevărul, adică nu o să fiu genul de candidat care vede Bucureștiul ca o rampă de lansare pentru alte poziții, ca să fie foarte clar. Nu vreau să fiu președintele României, nu mă interesează”, a conchis Ciprian Ciucu.