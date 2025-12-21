Decizia TVR de a transmite documentarul Recorder, o nouă opinie. „La noi nu s-ar fi dat, din sentimentul de a nu deranja”

Filmul „Justiție capturată” rămâne încă în discuția publică, la distanță de o zi de întâlnirea de la „Cotroceni” dintre președintele României și magistrați.

Luni, 22 decembrie, Nicușor Dan, se întâlnește cu magistrații pentru a discuta situația din Justiție. Conversația națională a fost declanșată de filmul de două ore difuzat de Recorder. Documentarul a găzduit mărturiile unor procurori și judecători, a adunat aproape 5 milioane de vizualizări pe Youtube și a triplat audiența obișnuită a TVR, când a fost reluat.

Această redifuzare a televiziunii publice a stârnit reacții pro și contra. Publicistul Ion Cristoiu, de pildă, a criticat-o, considerând-o un gest de obediență al Adrianei Săftoiu, noul șef al TVR.

Într-un recent interviu realizat de HotNews cu Robert Schwartz, președintele Radio România, i-am spus că în discuțiile cu jurnaliștii postului public de radio aceștia au mărturisit că „noi, ca instituție, niciodată nu am fi luat o asemenea decizie, din sentimentul de a nu deranja, care există în radioul public”.

„Am avut în buletinele de știri”

„Nu este adevărat că nu s-ar fi luat o astfel de decizie. Să știți că noi am avut video-ul Recorder încorporat în știrile despre acest subiect. Și am avut în buletinele de știri”, a răspuns președintele Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz.

Robert Schwartz. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Schwartz a numit transmiterea filmului Recorder de către TVR drept „cea mai bună idee pe care a avut-o Adriana Săftoiu”.

Fost jurnalist cu experiență la Deutsche Welle, unde a condus secția în limba română timp de 20 ani, Schwartz a fost numit director general al Societății Române de Radiodifuziune la sfârșitul lunii noiembrie, la propunerea USR.

„I-am rugat pe colegii mei să-mi se comunice imediat dacă există un semn de intervenție politică”

În privința ideii că la Radio România se fac presiuni politice, noul director a spus: „I-am rugat pe colegii mei să-mi se comunice imediat dacă există un semn de intervenție politică, un semn care ne-ar putea pune în situația să interpretăm că ar exista o presiune politică. Indiferent dacă vorbim despre București sau celelalte studiouri”.

Rugat să spună de ce Radio România nu e incomod, nu are investigații la adresa Puterii, președintele SRR a spus: „Explicația cea mai simplă ar fi cea bugetară, că nu poți să faci o echipă (n.r.- de investigații) pentru că îți lipsesc banii. Dar eu cred că printr-o viziune și o modernizare poți avea o echipă de investigație, pentru că doar așa rămâi relevant. Altfel, te pierzi cumva în informații pe care până la urmă le poți găsi pe niște site-uri de știri”.

„Adică noi nu repetăm ceea ce găsim. Noi vrem să generăm informații. Revenind la investigații, nu m-am gândit niciodată că noi ar trebui să fim jurnaliști comozi”.

Interviul video integral cu Robert Schwartz poate fi văzut și citit aici.

Robert Schwartz a mai spus că postul public de radio are multe probleme, în general puțin cunoscute publicului. Una dintre ele este cea că sediul principal din București, unde lucrează aproape 2.000 de oameni, nu a fost expertizat seismic.

Alături de el, este și sala de concerte Radio România.

„Clădirea Radioului are 73 de ani. Nu are finalizată o analiză de risc seismic. Mi se spune pe la colțuri că orice studiu de risc seismic ar genera o bulină roșie pe clădire. Dacă am primi o bulină roșie, Guvernul României ar fi obligat să ne dea un sediu în decurs 30 de zile. Noi avem o responsabilitate față de angajatele și angajații noștri”, a spus Robert Schwartz.