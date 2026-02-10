Dominic Fritz pierde procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Primarul anunță că face apel

Curtea de Apel Timișoara a respins cererea marți, 10 februarie, solicitarea primarului Timișoarei de a anula raportului Agenției Naționale de Integritate. Decizia poate fi atacată de Dominic Fritz la Curtea Supremă.

Inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu o sumă în lei, în respectiva campanie electorală.

Dominic Fritz a atacat în instanță constatările ANI, iar marți a venit prima decizie a instanței

„Respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol a cauzei, formulată de reclamantul Fritz Dominic Samuel. Respinge, în întregime, contestaţia formulată şi completată, înaintată de reclamantul FRITZ DOMINIC SAMUEL, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, având ca obiect – anulare raport de evaluare”, a stabilit Curtea de Apel Timișoara, potrivit minutei încărcate pe portalul justiției.

Ce riscă Dominic Fritz

Dacă decizia va rămâne definitivă și după apelul pe care îl va face, Fritz va fi sancționat cu reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni, a explicat primarul într-o postare pe Facebook.

El a precizat că va ataca decizia de marți întrucât nu i-au fost luate în considerare argumentele aduse la proces.

„Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat”, a afirmat Dominic Fritz.

